Tafí Viejo volverá a integrarse al Pacto Fiscal en septiembre El Concejo Deliberante de Tafí Viejo aprobó, en su última sesión, el pago de deudas al Poder Ejecutivo provincial mediante la cesión de fondos coparticipables. Con esta decisión, el municipio avanza en su reincorporación al Pacto Social, trámite que ya fue formalmente presentado en la Casa de Gobierno y que, según el concejal Alejandro Martínez (h), cuenta con la aceptación del gobernador Osvaldo Jaldo para concretarse el próximo mes.

La medida autoriza al Ejecutivo Municipal a ceder recursos hasta cubrir una asistencia financiera reintegrable de $1.200 millones. Desde su salida del acuerdo, el Concejo había aprobado tres transferencias similares para saldar deudas, principalmente destinadas al pago de salarios.

Martínez destacó que “al volver al Pacto no solo aseguramos los sueldos de los compañeros municipales, sino también el funcionamiento de la ciudad”.

En los últimos meses, la Provincia transfirió a Tafí Viejo $1.330 millones en junio y $1.150 millones en julio para afrontar la planilla salarial, siendo agosto el tercer mes consecutivo en el que el municipio requiere de asistencia financiera reintegrable.

La votación en el recinto cerró con 11 votos a favor y uno en contra. El edil Domingo Orquera, de Fuerza Republicana, justificó su rechazo advirtiendo sobre el riesgo de comprometer deudas que el municipio no pueda solventar a futuro. Además, vinculó la reincorporación al Pacto con cuestiones políticas:

“Hoy nos están abriendo el caño, pero mañana lo van a cerrar y nos vamos a quedar sin agua. Esperemos que después de diciembre no haya un quiebre político que perjudique a toda la ciudad”, cuestionó.

La negociación para el regreso de Tafí Viejo al Pacto Social coincide con el acuerdo de unidad del PJ tucumano, que tiene como protagonistas a Osvaldo Jaldo y al intendente Javier Noguera en el armado electoral.