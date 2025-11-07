Finalizó la reunión entre los funcionarios municipales y los empresarios del transporte Recordamos que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán ratificó la extensión del paro de choferes durante todo este viernes, dejando a 13 de las 14 líneas urbanas de la Capital sin servicio. La medida de fuerza, iniciada por el gremio, es una respuesta directa al conflicto con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) por la suspensión de 150 trabajadores.

El Municipio de la Capital y el Concejo Deliberante intentan darle una salida al conflicto del transporte público en la ciudad. Pasado el mediodía, la Comisión de Transporte y los empresarios del transporte decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta la tarde. Desde ambas partes indicaron que están cada vez más cerca de un acuerdo.

UTA confirmó que mientras las suspensiones de los choferes sigan vigentes, el paro continuará.

Recordamos que, César González, secretario general de la UTA, confirmó que la asamblea de choferes votó sostener la huelga, que se mantuvo vigente desde la medianoche. El líder sindical adelantó que la continuidad de la protesta está garantizada al menos por hoy, con una nueva asamblea prevista para la tarde del viernes para evaluar los pasos a seguir durante el fin de semana.”Si no tenemos una solución, es probable que debamos profundizar las medidas desde el lunes“, advirtió González, destacando que las suspensiones implementadas por Aetat impactarían en cerca del 40% de los haberes de los afectados, por lo que la lucha se centra en defender los derechos de los trabajadores.

La paralización del servicio afecta casi la totalidad del transporte urbano de San Miguel de Tucumán. La única excepción es la Línea 8 (Rayo Bus SRL), que no aplicó suspensiones a su personal y por ende sigue operando con normalidad. Los servicios interurbanos y rurales, al no recibir las cartas documento de suspensión, tampoco se ven afectados.

📍 Las Raíces del Conflicto

El origen de la disputa es la decisión empresarial de suspender a 150 choferes, medida que, según Aetat, se enmarca en las tensiones financieras y la “ecuación económica” que el municipio —como poder concedente— no estaría garantizando.

Postura Empresarial (Aetat): Los empresarios insisten en un nuevo esquema de financiamiento “por kilómetro recorrido” (similar al de Salta), en lugar de depender únicamente de la tarifa, para cubrir los costos operativos. Aclaran que no buscan una suba del boleto , sino una estabilidad económica. Además, acusan al municipio de inacción frente al transporte ilegal (como Uber Moto), que afecta sus ingresos.

Cruces con el Municipio: La situación se ha tensado con el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, quien tildó la postura de Aetat de "actitud extorsiva", a lo que los dueños de las líneas han respondido acusando a la comuna de "inacción" y de provocar el "quebranto del sector".

El sindicato, por su parte, se mantiene firme en la defensa de los puestos de trabajo y los salarios de sus afiliados ante las suspensiones, lo que mantiene a miles de usuarios sin la posibilidad de usar el transporte público.