Levantaron el paro de colectivos tras un acuerdo entre la Municipalidad y AETAT Luego de una jornada de intensas negociaciones, este viernes por la tarde se alcanzó un acuerdo entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), con la participación del Concejo Deliberante encabezado por su presidente, Fernando Juri. El entendimiento permitió levantar el paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que los colectivos urbanos retomen el servicio.

La intendenta Rossana Chahla confirmó la firma del acuerdo en la sede del Concejo y expresó que “fue una situación difícil que estudiamos a fondo para ofrecer una solución coherente”. Detalló además que el municipio adelantará el pago del subsidio correspondiente al día 4 y que se hará cargo del 100% del Boleto Estudiantil Municipal (BEM), además de aportar $900 millones adicionales y adelantar los fondos vinculados a la tarjeta SUBE.

“A pesar de la compleja situación económica del país, estamos pagando el mejor precio posible para garantizar el servicio y cuidar a los usuarios. A partir de ahora, la compensación del BEM se implementará de manera continua”, afirmó Chahla tras la reunión.

Por parte de AETAT, el vicepresidente Jorge Berreta señaló que “se están acercando posiciones” y valoró que “el objetivo es darle tranquilidad a los usuarios y los trabajadores”. Además, destacó el rol conciliador del Concejo Deliberante y subrayó que “el transporte urbano es responsabilidad de la Municipalidad, y con ellos estamos trabajando para una solución definitiva”.

Con la firma del acuerdo, la UTA levantó el paro y los choferes volverán a sus puestos de trabajo, mientras que las unidades retomarán gradualmente la circulación en las calles de la capital tucumana.