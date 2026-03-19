La desocupación en Tucumán fue de 5,6% al cierre del 2025 El aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo finalizó el cuarto trimestre del año con indicadores de actividad y empleo por encima de la media nacional, logrando contener el desempleo en un 5,6%, mientras que a nivel federal la desocupación escaló al 7,5% impulsada por la crisis en los grandes centros urbanos.

El mercado laboral argentino cerró el año 2025 con una tendencia dispar que ubica a la provincia en una posición de relativa ventaja respecto al promedio de los 31 aglomerados urbanos del país. De acuerdo con el último informe técnico del INDEC, mientras que la tasa de desocupación nacional sufrió “un incremento estadísticamente significativo”, pasando del 6,4% al 7,5% en la comparación interanual, Tucumán logró mantener sus niveles de desempleo en una cifra sustancialmente menor.

Los datos específicos para el aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo correspondientes al cuarto trimestre de 2025 revelan una Tasa de Actividad del 49,2% y una Tasa de Empleo del 46,5%, cifras que superan los promedios regionales y nacionales. No obstante, el indicador más destacado es la Tasa de Desocupación, que se situó en el 5,6%, afectando a unas 25.000 personas que buscan trabajo activamente sin conseguirlo. Dicho nivel es inferior al registrado el trimestre anterior (6,2%) y levemente menor al informado en igual período del año anterior (5,7%).

Sin embargo, el informe advierte sobre una fuerte presión laboral en el aglomerado tucumano. Un 28,6% de los ocupados son demandantes de empleo, lo que equivale a 131.000 tucumanos que, aun teniendo trabajo, buscan activamente otra ocupación. Asimismo, la subocupación (personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más) alcanzó el 17,5%, desglosándose en un 12,4% de subocupados demandantes y un 5,1% de no demandantes. En términos absolutos, la población económicamente activa del aglomerado se compone de 458.000 personas, sobre una población total de referencia de 931.000 habitantes.

Comparativa regional

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Al contrastar estos valores con la región del Noroeste (NOA), se observa que Tucumán tracciona hacia arriba los niveles de actividad y empleo de la zona, pero también la desocupación. La región NOA presenta, en promedio, una tasa de actividad del 46,7% y una tasa de empleo del 44,7%, ambas por debajo de los registros de Tucumán.

En cuanto al desempleo, la región promedia un 4,2%, siendo nuestra provincia (5,6%) y Salta (5,9%) los distritos con mayores niveles de desocupación en el norte, mientras que aglomerados como Santiago del Estero-La Banda registran apenas un 0,6%. Otro dato distintivo es la búsqueda de mejores condiciones: Tucumán registra un 28,6% de ocupados demandantes, superando ampliamente el promedio regional del 19,0%.

Un panorama de mayor fragilidad

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La diferencia con los valores a nivel nacional subraya la particularidad del caso tucumano. Mientras la desocupación nacional trepó al 7,5%, Tucumán se mantuvo casi dos puntos por debajo. No obstante, la tasa de empleo nacional del 45,0% es inferior a la tucumana (46,5%), lo que sugiere una mayor dinámica de inserción laboral en el aglomerado local pese a la crisis.

A nivel país, el INDEC destaca que el desempleo golpea con mayor fuerza a los jóvenes: la desocupación en mujeres de 14 a 29 años alcanzó el 16,8% y en varones del mismo rango etario el 16,2%. Además, el informe nacional revela que la informalidad laboral se mantiene elevada, con un 36,3% de asalariados sin descuento jubilatorio a nivel general. Finalmente, la comparación de la presión sobre el mercado de trabajo muestra que Tucumán (con casi un 30% de ocupados demandantes) duplica el promedio nacional de 16,5%, evidenciando una urgencia mucho más marcada de los trabajadores locales por complementar sus ingresos o cambiar de empleo.

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