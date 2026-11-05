Personal del Ejército argentino se sumará a la búsqueda de Raúl Moyano “No descartamos ninguna situación”, afirmó Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de Tucumán.

La búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Nuñorco sumará un nuevo equipo de especialistas del Ejército argentino. Se trata de 15 rescatistas de montaña que se incorporaron al operativo y participarán de una expedición prevista para este sábado, que podría extenderse durante tres o cuatro días. Así lo confirmó Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de Tucumán.

Según explicó el funcionario, el nuevo despliegue permitirá avanzar sobre sectores que todavía no pudieron ser rastrillados en profundidad, desde la cumbre del Nuñorco Grande hacia la zona del Aluvión, el Apiadero Militar y el sector conocido como El Indio.

“Se necesita una importante cantidad de rescatistas que se hayan especializado. Para ello se va a contar con 15 especialistas en rescate y montaña, todos del Ejército argentino”, precisó Domínguez.

Cómo será el nuevo operativo de búsqueda en el cerro Nuñorco

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La expedición comenzará el sábado a primera hora y estará condicionada por las condiciones meteorológicas. Domínguez explicó que los equipos podrían permanecer en la montaña durante la noche si la falta de visibilidad les impide continuar el descenso de manera segura.

“Para realizar un buen rastrillaje se debe tener ese contacto visual de manera favorable y eso se tiene a través del buen clima”, señaló. Según indicó, cuando las condiciones son adversas, la visibilidad puede reducirse a apenas dos o tres metros, e incluso llegar a cinco.

El terreno también representa una dificultad. El director de Fuerzas Especiales describió una zona con abundante vegetación, quebradas de entre 70 y 80 metros de profundidad y sectores en los que será necesario utilizar cuerdas para descender.

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Del operativo participan actualmente 14 efectivos especializados de Gendarmería Nacional, 10 integrantes de las Fuerzas Especiales CERO de la Policía de Tucumán y tres lugareños que conocen el terreno. También interviene la Policía Federal Argentina.

Domínguez destacó que la incorporación del Ejército se concretó a partir de un requerimiento de la fiscalía que interviene en la causa, a cargo del fiscal Gerardo Salas y del secretario Ariel Frita, con gestiones de las autoridades provinciales.

Qué hipótesis manejan sobre la desaparición de Raúl Moyano

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A más de tres semanas de la desaparición, los investigadores y rescatistas no establecieron una hipótesis principal sobre lo ocurrido. Domínguez explicó que trabajan con distintas posibilidades: que Moyano se haya extraviado, que se haya desorientado o que haya sufrido un accidente que le impida desplazarse por sus propios medios.

También mencionó la posibilidad de que se encuentre refugiado en una cueva o en algún sector de la montaña. Según indicó, se revisaron distintos lugares que podrían servir de refugio, aunque hasta el momento no lograron encontrarlo.

“Nos sorprende no haber encontrado absolutamente ningún indicio, ninguna prenda que pueda pertenecer al señor Raúl Moyano”, reconoció el funcionario. Agregó que los equipos ya rastrillaron buena parte del cerro y que cuentan con personal policial de la zona que conoce los filos de montaña y las quebradas.

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La búsqueda comenzó después de que se tomara conocimiento de la desaparición, el 12 de octubre. Pese al tiempo transcurrido, Domínguez afirmó que no descartan que Moyano pueda seguir con vida. Señaló que, de acuerdo con los antecedentes que recibieron, tendría conocimientos de montaña y supervivencia.

“Nosotros no descartamos ninguna situación”, sostuvo. Y agregó que la expectativa del equipo es encontrarlo “sano y salvo”.

Fuente La Gaceta