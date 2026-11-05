Rossana Chahla llevó al Congreso su preocupación por los recortes del Gobierno nacional al programa Remediar En su exposición, la jefa municipal alertó sobre una reducción del 72% del presupuesto real y una caída del 62% en los tratamientos distribuidos. "Como médica y como intendenta, sostengo que el acceso a la salud y a los medicamentos esenciales debe estar garantizado para todos”, planteó. También acompañó un reclamo de intendentes del interior contra diferentes políticas nacionales.

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, junto a más de 80 representantes de las principales ciudades de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Santa Cruz, Entre Ríos y Neuquén expusieron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación su preocupación por los recortes aplicados por el Gobierno nacional al programa Remediar, que permite el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través del sistema público de salud.

Durante su intervención, Chahla presentó cifras sobre el impacto de las modificaciones introducidas al programa y advirtió sobre las consecuencias que podrían tener para miles de pacientes que dependen de los centros de atención primaria para continuar sus tratamientos.

“Expuse mi preocupación por la drástica reducción del Programa Remediar, una herramienta fundamental para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en todo el país”, expresó Chahla al referirse a su intervención.

La intendente planteó que el nuevo listado de referencia disminuyó de manera drástica por decisión del Gobierno nacional, lo cual deja fuera tratamientos utilizados para enfermedades crónicas y otras patologías frecuentes. “El nuevo listado de referencia pasó de 75 a solo 6 principios activos, dejando afuera medicamentos esenciales para tratar enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo y distintas afecciones respiratorias”, señaló.

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La jefa municipal también puso el foco en la disminución de los recursos nacionales destinados al programa. Para Chahla, estos indicadores reflejan un escenario preocupante para el funcionamiento de la atención primaria, especialmente en los sectores de menores ingresos, donde la provisión gratuita de medicamentos resulta fundamental para sostener los tratamientos.

“También advertí sobre la reducción del 72% del presupuesto en términos reales respecto de 2023 y la caída del 62% en la cantidad de tratamientos distribuidos entre 2022 y 2025. Son cifras que nos preocupan por sus posibles consecuencias en la atención primaria de la salud”, manifestó.

Chahla insistió en la necesidad de garantizar que las decisiones presupuestarias no interrumpan el acceso a tratamientos esenciales para quienes recurren al sistema público.

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“Como médica y como intendenta, sostengo que el acceso a la salud y a los medicamentos esenciales debe estar garantizado para todos. Es fundamental revisar estas medidas y asegurar la continuidad de los tratamientos, especialmente para quienes más dependen del sistema público de salud”, remarcó.

Reclamo conjunto de intendentes por el transporte, las rutas y los medicamentos

En paralelo a su exposición en el Congreso, Chahla acompañó un comunicado suscripto por más de 80 intendentes de distintas ciudades del interior argentino, quienes cuestionaron las políticas del Gobierno nacional en materia de distribución de recursos, subsidios al transporte, mantenimiento de rutas y provisión de medicamentos.

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Bajo el título “Un país desigual es un país injusto”, los jefes municipales denunciaron un trato inequitativo hacia las provincias y reclamaron una distribución más federal de los fondos nacionales.

“El Gobierno de la Nación profundiza sus decisiones de abandono al Interior argentino. En los hechos, para el Gobierno, hay un país de primera, concentrado en pocos kilómetros alrededor del obelisco porteño. Y otro país, el inmenso, el productivo, el que genera riqueza, el de las regiones del trabajo, que es cada vez más destratado y desconsiderado”, sostiene el documento.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la distribución de los subsidios al transporte público. Según señalaron los intendentes, en lo que va del año la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en concepto de compensaciones tarifarias, mientras que el interior no recibió fondos equivalentes, más allá de los recursos vinculados al sistema SUBE.

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Los mandatarios municipales aclararon que no se oponen a los subsidios para los usuarios del AMBA, pero cuestionaron que el acompañamiento económico no se extienda en condiciones similares al resto del país. También reclamaron que los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos se destinen al transporte y al mantenimiento de las rutas, conforme a las obligaciones legales correspondientes.

El comunicado incluyó además una dura crítica a los recortes del programa Remediar, en coincidencia con las preocupaciones que Chahla expuso ante los diputados nacionales.

“Otro ejemplo de horror es la discontinuidad espantosa hecha a los hachazos del Plan Remediar, dejando solo seis medicamentos de casi 128. Están jugando directamente con la vida de miles de argentinos que quedan a la deriva”, advirtieron los intendentes.

Los firmantes sostuvieron que las provincias y los municipios deben afrontar cada vez más demandas con presupuestos ajustados, lo que termina afectando la prestación de otros servicios que se encuentran bajo su responsabilidad.

“Nosotros también queremos y tenemos cuentas ordenadas, déficit cero. Pero no a costa de incumplir y abandonar a nuestros vecinos”, expresaron en otro de los pasajes del documento.

Finalmente, anticiparon que llevarán sus reclamos al Congreso de la Nación para exigir respuestas de los representantes legislativos de las provincias.

“Los Municipios estamos hartos, pero no vencidos. Jamás nos rendiremos, porque al mirar a nuestros costados tenemos a nuestros vecinos que esperan que seamos dignos representantes”, concluye el comunicado.

De la exposición ante la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados participaron, de manera virtual y presencial, intendentes y representantes de distintas localidades del país. Entre los jefes municipales estuvieron presentes: Pablo Javkin (Rosario, Santa Fe); Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán, Tucumán); Pablo Corsalini (Pérez, Santa Fe); Rosario Romero (Paraná, Entre Ríos); Juan Manuel García (Machagai, Chaco); Isa Castagnino (Victoria, Entre Ríos); Emiliano Paredes (Tanti, Córdoba); Claudia Alejandra Godoy (San Marcos Sud, Córdoba); Silvio Miguel Sotero (San Bernardo, Chaco); Alejandro Santiago Arenas Diez (Capilla del Monte, Córdoba); Francisco Iser (General Roca, Córdoba); Franco Villar (La Playosa, Córdoba); y Juan Pablo Vazzia (Idiazábal, Córdoba).

También se sumaron a la reunión Sander Pío Oscar (Juan José Castelli, Chaco); Maricel Fernanda Sánchez (Charbonier, Córdoba); Guillermo Melero (Sarmiento, Córdoba); y Pablo Grasso (Río Gallegos, Santa Cruz); además de representantes de organismos provinciales y municipales del resto del país.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán