Detuvieron a la presunta autora del crimen en Banda del Río Salí Efectivos de la Comisaría jurisdiccional detuvieron a la presunta homicida cuando intentaba esconderse en un domicilio.

En busca de esclarecer y determinar el móvil del crimen ocurrido este jueves en Banda del Río Salí, en el que perdió la vida un hombre, y otro resultó herido, la policía detuvo a una mujer que, testigos señalan como la responsable del lamentable hecho.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría jurisdiccional que detuvieron a la presunta homicida cuando intentaba esconderse en un domicilio. Además secuestraron una pistola Bersa calibre 380 que sería la utilizada para cometer el delito.

La tranquila tarde del jueves se vio alterada tras un llamado a la comisaría que alertó sobre un enfrentamiento entre bandas que se estaba llevando a cabo en el barrio Fátima por un pasaje. Rápidamente se dirigió al lugar el móvil policial. Al llegar, había una gran desorden, vecinos habían prendido fuego una motocicleta e indicaban que por el pasaje había una persona sin vida producto de un disparo en el pecho y otro joven, de 21 años, ya había sido trasladado en un vehículo particular hacia el nosocomio de la zona, con una herida de arma de fuego en una de sus piernas.

Los testimonios también señalaban un domicilio en el que aseguraban, había ingresado una mujer portando un arma de fuego y que se trataba de la autora de los disparos, quien había actuado con un cómplice que logró darse a la fuga en una motocicleta. El dueño de la casa señalada manifestó que, efectivamente una desconocida había ingresado a su vivienda por lo que permitió el ingreso de los servidores públicos para inspeccionar. De esta manera, tras revisar el inmueble hallaron a la acusada escondida en una de las habitaciones: había escondido el arma debajo de un colchón.

MIRA TAMBIÉN La Justicia ordenó liberar a uno de los acusados por la agresión a un joven en Tafí del Valle

La situación fue comunicada a la Fiscalía de Homicidios desde la que convalidaron la aprehensión de la mujer, quien fue alojada en la Brigada Femenina.

La investigación del caso quedó en manos de la División Homicidios que ya está trabajando en este hecho como también está en busca del cómplice, de 18 años de edad.

Fuente Comunicación Tucumán