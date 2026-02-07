La Justicia ordenó liberar a uno de los acusados por la agresión a un joven en Tafí del Valle El joven continuará imputado y deberá cumplir reglas de conducta.

Santiago Bagne, uno de los acusados por la agresión que sufrió Patricio Ledezma a la salida de un boliche de Tafí del Valle, recuperará la libertad en las próximas horas. Así se resolvió en una audiencia que acaba de finalizar en el Centro Judicial Monteros, en la que se definió además que el joven siga procesado en la causa.

Bagne y César Máximo Carreras habían sido acusados por la fiscal Mónica García de Targa de haber participado en el ataque que se registró el jueves 29 de enero. Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez Javier Núñez Campero les dictó prisión preventiva por 30 días. Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, defensores de Bagne, impugnaron la resolución.

Hoy por la mañana se desarrolló una audiencia para definir esta cuestión. Los profesionales argumentaron que se habían opuesto a la acusación y al dictado de la medida cautelar por considerar que la hipótesis elaborada por García de Targa no tenía los elementos necesarios para sostenerla.

Además, dijeron que el magistrado interviniente no fundamentó correctamente por qué había dictado esa imputación y pidieron la libertad de Bagne. A su turno, el auxiliar Hugo Campos, siguiendo las instrucciones de García de Targa, adelantó que no se opondría al pedido de libertad planteado por los defensores, ya que con el transcurso de la investigación habían surgido nuevos elementos que podrían desincriminar al imputado. Pero, al mismo tiempo, dijo que el fallo del juez Núñez Campero estaba ajustado a derecho.

MIRA TAMBIÉN Detuvieron a la presunta autora del crimen en Banda del Río Salí

El representante legal de la víctima, José María Molina, rechazó los argumentos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal al considerar que era contradictorio el planteo, porque en esta audiencia, según el Código Procesal Penal, no se pueden introducir nuevas pruebas, sino analizar lo que se resolvió en la primera audiencia. “Tampoco se entiende cómo puede considerar que el fallo del juez esté ajustado a derecho y pedir al mismo tiempo que se ordene su libertad”, señaló Molina.

El juez Edgardo Sánchez aceptó el planteo de los defensores y, al no haber oposición del MPF, dispuso que Bagne abandone cuanto antes el penal de Benjamín Paz. Aclaró que no puede hacer extensiva esta resolución a Carreras porque no había participado en esa audiencia. La ausencia de este imputado se debió pura y exclusivamente a que sus defensores no impugnaron la resolución del magistrado.

Este fallo no significa que Bagne quede despegado de la causa, sino que continuará siendo investigado. Sánchez ordenó que cumpliera algunas reglas de conducta, entre otras, la prohibición de acercarse a la víctima y la de entorpecer la investigación.

MIRA TAMBIÉN Vacunación especial contra el dengue este sábado en el Vacunatorio de la Familia

Fuente La Gaceta