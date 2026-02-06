Vacunación especial contra el dengue este sábado en el Vacunatorio de la Familia De 9 a 14 horas, en el marco de la estrategia provincial para prevenir el dengue y otras enfermedades.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, anunció una nueva jornada especial de vacunación que se realizará este sábado en el Vacunatorio de la Familia de Avenida Mate de Luna 1901, de 9 a 14 horas, en el marco de la estrategia provincial para prevenir el dengue y otras enfermedades.

Durante la presentación, el ministro advirtió sobre el contexto climático y epidemiológico actual: “Está lloviendo, hace calor y están todas las condiciones para que prolifere, si viene alguna persona con dengue de otra provincia o de otro país, y que tengamos problemas epidémicos en este año”.

En ese sentido, destacó la importancia de la reciente decisión del gobernador, Osvaldo Jaldo, de ampliar la franja etaria para la vacunación contra el dengue, que ahora alcanza a personas de 10 a 59 años. “Hoy cualquier tucumano que tenga la indicación se puede vacunar contra el dengue en forma gratuita en la provincia”, remarcó a la vez que sostuvo durante la jornada del sábado no solo se aplicará la vacuna contra el dengue, sino también las vacunas contra Covid y las del calendario nacional, por lo que se trata de una oportunidad integral para completar esquemas de inmunización.

Además, hizo especial hincapié en el grupo etario recientemente incorporado: “Invitamos a todos, especialmente a aquellas personas que tienen entre 50 y 59 años que estaban esperando esta posibilidad, a que se vacunen estos días”.

El ministro subrayó que la vacuna contra el dengue previene las formas graves de la enfermedad. “Si una persona tiene dengue y está vacunada, o no se enferma o cursa una patología mucho más leve”, explicó. También recordó que el esquema completo consta de dos dosis, lo que garantiza una protección de entre 4 y 5 años.

Por último, pidió especialmente a quienes ya recibieron la primera dosis que completen el esquema: “Con una sola dosis la protección es parcial. Con dos, la protección es completa durante 4 a 5 años”.

Desde el Ministerio de Salud Pública se reitera la importancia de la vacunación como herramienta clave para prevenir brotes y proteger a la población ante el riesgo de circulación del virus del dengue.