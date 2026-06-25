Detuvieron a un hombre acusado de acosar sexualmente a adolescentes El sospechoso fue capturado tras varios días de tareas investigativas realizadas por la Comisaría Seccional Primera.

Un equipo de la mencionada delegación planificó y desplegó un importante operativo en busca del hombre que merodeaba diariamente una zona en las que se encuentran varias instituciones educativas. Al respecto, el comisario inspector Cristian Peralta, jefe de Zona 1 de la Unidad Regional Capital (URC), habló: “Esta persona era intensamente buscada, ya que hace unos días se vienen recibiendo quejas que después se han transformado en denuncias numerosas sobre una persona que deambulaba en la avenida Avellaneda en intersecciones con calles San Martín, Mendoza y Córdoba”.

Según Peralta, el acusado comenzó persiguiendo a las menores para luego hostigarlas mediante expresiones verbales y gestos de carácter lascivo y, finalmente, las agresiones habrían escalado hasta realizar tocamientos indebidos.

“Desde hace varios días, se realizaron operativos en horas tempranas, cuando las alumnas se dirigían a los establecimientos educativos, logrando ayer la aprehensión de este sujeto” expresó la jefa de la comisaría actuante, subcomisario Mariana Navarro, quien señaló además, que el procedimiento contó con cuerpos policiales encubiertos y estratégicamente apostados en toda el área, lo que permitió que el delincuente fuera arrestado cuando intentaba perpetrar otro delito.

Además, la subcomisario mencionó que “este individuo ya cuenta con antecedentes por exhibiciones obscenas y otros delitos contra la integridad sexual”. La Policía también incautó las prendas de vestir y efectos personales de esta persona a modo de evidencia material que permitirá terminar de esclarecer el caso en tanto que la fiscalía convalido el accionar de los efectivos resolviendo que este permanezca en calidad de aprehendido.

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