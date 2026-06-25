Tres aprehendidos por narcomenudeo en Villa 9 de Julio Tras la medida, los efectivos secuestraron cerca de 350 ravioles de cocaína, una bolsa con marihuana, alrededor de 1.500.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

En la noche de este miércoles, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Capital concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en pasaje Sánchez Bustamante, altura calle Blas Parera al 500, en Villa 9 de Julio, que era investigada por la presunta comercialización de estupefacientes.

Sobre lo sucedido, el comisario mayor Rufino Medina, subjefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas, informó: “Luego de contar con el correspondiente oficio judicial proveniente de UFINAR Capital, el personal de inteligencia realizó las tareas de campo correspondientes, llevando el resultado de esta misma a la vista del señor fiscal, solicitando, en razón de que no quedaban dudas que efectivamente se estaba comercializando sustancias prohibidas, el correspondiente allanamiento”.

Luego señaló que la medida se concretó con la presencia de dos testigos y permitió secuestrar cerca de 350 ravioles de cocaína, una bolsa con marihuana, alrededor de 1.500.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares, material de corte y papel glacé utilizado para envolver las sustancias.

“A raíz de ello, la Justicia dispuso la aprehensión de los tres principales investigados, en este caso, dos de sexo masculino y una femenina. Ya tienen antecedentes estas personas por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes”, indicó el subdirector.

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Por su parte, el subcomisario Pablo Abad, jefe de DIDROP Capital, remarcó que la investigación estuvo a cargo de un equipo de la Sección Inteligencia de esa dependencia. “Durante la investigación pudo determinar que en este domicilio existía un punto de venta de drogas. Más precisamente, vendían marihuana y cocaína fraccionada, además de lograr también identificar quiénes eran las personas que estaban realizando la venta de este tipo de sustancias estupefacientes”.

El subcomisario destacó que lograron recolectar numerosos elementos de prueba en contra de los investigados, los cuales fueron puestos a disposición de la Justicia junto con los detenidos.

“Hoy estamos desarticulando un nuevo kiosco de venta de drogas y el resultado de las medidas de allanamiento es notablemente exitoso, por cuanto se está sacando este tipo de sustancias, de drogas, de la calle”, expresó.

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Abad añadió que siguen las pautas y los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, del ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y del jefe y subjefe de Policía, en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia.

Fuente Comunicación Tucumán