Detuvieron a un “rompevidrio” que se hacía pasar por repartidor Un hombre fue detenido tras ser identificado como el autor de un robo a un vehículo, delito que cometía haciéndose pasar por repartidor de aplicaciones para evitar sospechas.

En la mañana del martes, Personal de Patrulla Motorizada Yerba Buena atrapó a un delincuente que, vestido como repartidor de aplicaciones, rompió el vidrio de un auto estacionado.

De acuerdo con lo informado por el subcomisario Matías Simón, segundo jefe Patrulla Motorizada Yerba Buena, “hoy logramos sacar de circulación a una persona que camuflada con vestimenta de los trabajadores de Pedidos Ya para cometer delitos. El hecho ocurrió en horas de la mañana, en calle Pedro Maderuelo y Lima de esta ciudad. Este sujeto rompió los vidrios de un automóvil que se encontraba estacionado para robar pertenencias del lugar”, dijo Simón.

“Las imágenes del ilícito fueron captadas por cámara de la zona y una vez que Personal de esta Unidad Especial a mi cargo tomó conocimiento del hecho; ya contando con los registros fílmicos y las características físicas de esta persona y el vehículo en que se trasladaba, iniciamos la investigación”, precisó el subcomisario.

Con toda la información reunida, en horas de la tarde, en calle San Martín al 50 los efectivos aprehendieron al acusado y lo trasladaron hasta la dependencia policial.

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Finalmente, las novedades fueron comunicadas a la fiscalía en tuno que convalidó las actuaciones y el secuestro del rodado y la detención del causante. “Esta es una persona que cuenta con un frondoso prontuario, ya que se dedica a este tipo de ilícito”, agregó Simón para cerrar.

A la cárcel

La Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal, que conduce Susana Cordisco, lo imputó y la auxiliar de fiscal, Florencia Cocimano comentó que resta por practicarse la extracción del registro fílmico y realizarse un examen comparativo con los elementos secuestrados (motocicleta, vestimenta y casco). Por lo expuesto, la jueza actuante ordenó el traslado del imputado al servicio penitenciario por 20 días (con vencimiento el miércoles 29 de abril).

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Fuente Comunicación Tucumán y La Gaceta