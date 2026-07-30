ATEP se suma al paro nacional docente del próximo lunes 3 de Agosto El paro tendrá impacto en las escuelas públicas de Tucumán, donde se prevé una importante adhesión de los docentes afiliados al gremio.

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) confirmó que adherirá al paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto, en el marco de un plan de lucha que impulsa la organización sindical para reclamar mejoras salariales y un mayor financiamiento del sistema educativo.

La medida de fuerza será por 24 horas y tendrá impacto en las escuelas públicas de Tucumán, donde se prevé una importante adhesión de los docentes afiliados al gremio.

Por qué ATEP se suma al paro nacional docente

A través de un comunicado, ATEP explicó que la protesta responde a la falta de convocatoria del Gobierno nacional a la Paritaria Nacional Docente, ámbito establecido por la legislación para discutir salarios, condiciones laborales, formación profesional e inversión educativa.

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Desde el sindicato remarcaron que el reclamo no se limita a la cuestión salarial, sino que forma parte de una agenda de demandas que consideran fundamentales para garantizar el funcionamiento del sistema educativo.

Los principales reclamos de CTERA y ATEP

Entre los puntos centrales del paro nacional docente se encuentran:

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Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

Recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

Restitución y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros fondos nacionales destinados a educación.

Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que incremente la inversión pública.

Defensa del sistema previsional público y rechazo a reformas jubilatorias que afecten los derechos de los docentes.

Protección de las cajas previsionales provinciales y del régimen jubilatorio docente.

Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que pone en riesgo la educación pública.

Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas estudiantiles, conectividad y programas socioeducativos.

Cómo afectará el paro docente en Tucumán

Con la adhesión de ATEP, la jornada de protesta tendrá repercusión en numerosas escuelas públicas de la provincia durante el lunes 3 de agosto.

Si bien cada establecimiento definirá el nivel de acatamiento según la participación de su personal docente, se espera que la medida genere interrupciones parciales o totales en el dictado de clases.

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El mensaje de CTERA

Al convocar al paro nacional, CTERA llamó a los docentes de todas las provincias a participar de la jornada de protesta “en defensa de la escuela pública, de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, de las y los estudiantes y de las jubiladas y los jubilados”.

La central sindical sostiene que la convocatoria a la paritaria nacional y el incremento de la inversión educativa son condiciones indispensables para garantizar el funcionamiento del sistema y mejorar las condiciones laborales del sector.

Fuente La Gaceta