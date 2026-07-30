La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) confirmó que adherirá al paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto, en el marco de un plan de lucha que impulsa la organización sindical para reclamar mejoras salariales y un mayor financiamiento del sistema educativo.
La medida de fuerza será por 24 horas y tendrá impacto en las escuelas públicas de Tucumán, donde se prevé una importante adhesión de los docentes afiliados al gremio.
Por qué ATEP se suma al paro nacional docente
A través de un comunicado, ATEP explicó que la protesta responde a la falta de convocatoria del Gobierno nacional a la Paritaria Nacional Docente, ámbito establecido por la legislación para discutir salarios, condiciones laborales, formación profesional e inversión educativa.
Desde el sindicato remarcaron que el reclamo no se limita a la cuestión salarial, sino que forma parte de una agenda de demandas que consideran fundamentales para garantizar el funcionamiento del sistema educativo.
Los principales reclamos de CTERA y ATEP
Entre los puntos centrales del paro nacional docente se encuentran:
- Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
- Recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.
- Restitución y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros fondos nacionales destinados a educación.
- Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que incremente la inversión pública.
- Defensa del sistema previsional público y rechazo a reformas jubilatorias que afecten los derechos de los docentes.
- Protección de las cajas previsionales provinciales y del régimen jubilatorio docente.
- Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que pone en riesgo la educación pública.
- Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas estudiantiles, conectividad y programas socioeducativos.
Cómo afectará el paro docente en Tucumán
Con la adhesión de ATEP, la jornada de protesta tendrá repercusión en numerosas escuelas públicas de la provincia durante el lunes 3 de agosto.
Si bien cada establecimiento definirá el nivel de acatamiento según la participación de su personal docente, se espera que la medida genere interrupciones parciales o totales en el dictado de clases.
El mensaje de CTERA
Al convocar al paro nacional, CTERA llamó a los docentes de todas las provincias a participar de la jornada de protesta “en defensa de la escuela pública, de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, de las y los estudiantes y de las jubiladas y los jubilados”.
La central sindical sostiene que la convocatoria a la paritaria nacional y el incremento de la inversión educativa son condiciones indispensables para garantizar el funcionamiento del sistema y mejorar las condiciones laborales del sector.
Fuente La Gaceta