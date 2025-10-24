Detuvieron a una banda que escapaba luego de amenazar a un joven Al registrar la camioneta se procedió al secuestro de un arma de fuego, cartuchos y otros elementos.

Alertados por el Sistema de Emergencias 911 por una situación de amenazas con arma de fuego, los efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital lograron atrapar a tres acusados que se movilizaban en una camioneta con un revólver, y a un cuarto hombre por obstaculizar el accionar policial.

“El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, cuando personal de esta división realizaba recorridos preventivos en jurisdicción de la Comisaría Seccional 11 y fue alertado por el Sistema Integrado de Emergencias 911 sobre un robo agravado en calle Ricardo Balbín al 600”, explicó el oficial principal Epifanio Barboza, jefe de Compañía de la Patrulla Motorizada Capital.

Según relató el jefe policial, al llegar al lugar los uniformados observaron que una camioneta se daba a la fuga. “Por tal motivo, el personal interviniente inició un seguimiento a distancia. Estas personas, al percatarse de la presencia policial, aceleraron la marcha y comenzó una persecución que finalizó en la avenida Pedro Miguel Aráoz al 1.000”, detalló.

En ese punto, los motoristas lograron detener el vehículo. “Se hizo descender a las personas y, en presencia de testigos, al registrar la camioneta se procedió al secuestro de un arma de fuego, cartuchos y otros elementos”, precisó Barboza.

“En ese momento se hizo presente un familiar de estas personas, quien entorpeció el procedimiento, por lo que también fue aprendido y reducido por atentado y resistencia a la autoridad”, añadió el jefe policial.

Las autoridades de la Unidad Fiscal Criminal de la II Nominación avalaron los arrestos de los tres hombres, de 49, 35 y 29 años, por las amenazas y el secuestro del arma de fuego, cargador, municiones, la camioneta, celulares de alta gama, dinero en efectivo, vestimenta y comprobantes de cobranza. En tanto, el cuarto aprehendido, de 24 años, fue liberado.

Finalmente, el oficial destacó el trabajo conjunto: “Junto con el personal del Sistema Integrado 911 estamos trabajando para darle una respuesta inmediata al ciudadano ante este tipo de situaciones”.

Fuente Comunicación Tucumán