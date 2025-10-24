Elecciones: desplegarán 1.500 policías para reforzar la seguridad junto a fuerzas federales El Ministerio de Seguridad de Tucumán confirmó que más de 1.500 efectivos policiales participarán del operativo dispuesto para garantizar el normal desarrollo de las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre.

El titular de la cartera, Eugenio Agüero Gamboa, señaló que la Policía de Tucumán estará a cargo de la cobertura externa de los establecimientos educativos donde se realizará la votación. “Estos 1.500 efectivos se sumarán al operativo general solicitado por la Junta Electoral Nacional, trabajando de manera conjunta con Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino”, precisó el ministro.

Además, detalló que la fuerza provincial asistirá en el despliegue y traslado de las urnas, bajo las directivas del Comandante Electoral del Distrito Tucumán, quien es el director del Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid.

En cuanto a la logística posterior a la votación, Agüero Gamboa informó que los telegramas y urnas serán concentrados en las jurisdicciones correspondientes y luego trasladados a las sedes del Correo Argentino en Las Talitas y San Miguel de Tucumán. “En ambos puntos habrá cortes de tránsito desde temprano el domingo y hasta que la Junta Electoral disponga su finalización. También habrá interrupciones en la zona de Las Piedras y Congreso, frente a la sede de la Junta Electoral Nacional, que podrían extenderse hasta las 4 o 5 de la mañana del lunes”, explicó.

Finalmente, el ministro destacó que en Juan Bautista Alberdi, donde se desarrollarán elecciones municipales, se reforzará la seguridad con 200 efectivos adicionales. “El objetivo es garantizar tranquilidad y orden, para que los vecinos puedan ejercer su derecho al voto en un marco de absoluta normalidad”, concluyó Agüero Gamboa.