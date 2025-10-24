La UTN Tucumán firma convenios con comunas del interior para llevar la universidad a todo el territorio provincial El decano de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, Ing. Rubén Egea, firmó en el día de hoy convenios con ocho comunas de la provincia de Tucumán, marcando un hecho histórico tanto para la UTN como para la educación superior tucumana.

Estos acuerdos permitirán dictar carreras y capacitaciones universitarias en distintas localidades del interior, en cumplimiento del mandato institucional del Rectorado de acercar la universidad pública a los lugares donde más se la necesita.

El encuentro contó con la participación y el acompañamiento de referentes políticos y sociales del interior provincial, senadora Nacional Gladys Medina y secretario de Grandes comunas Marcelo Santillán, quienes destacaron el valor de esta iniciativa para el desarrollo local y la inclusión educativa.

“Por primera vez en la historia de la UTN y de nuestra provincia, vamos a tener bases académicas en el interior profundo de Tucumán. Esto no solo amplía la presencia de la universidad, sino que multiplica las oportunidades de formación y progreso para cientos de tucumanos y tucumanas”, expresó el decano Rubén Egea.

Con esta acción, la UTN Tucumán reafirma su compromiso con la educación extendiendo su alcance más allá de los límites geográficos de la capital para llegar con conocimiento, cultura y tecnología al corazón del territorio provincial.

“Estamos orgullosos de conducir esta Facultad, y sobre todo de pertenecer a una universidad que hace historia acercando la educación y la cultura a cada rincón de Tucumán”, concluyó el decano Egea.