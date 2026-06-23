Detuvieron a una mujer y secuestraron más de cinco kilos de Marihuana En un procedimiento realizado por la Policía de Tucumán, se secuestraron 5,6 kilos de marihuana que eran transportados en una encomienda y se detuvo a una mujer de 46 años que habría acudido a retirarla.

En un procedimiento realizado por la Policía de Tucumán, se secuestraron 5,6 kilos de marihuana que eran transportados en una encomienda y se detuvo a una mujer de 46 años que habría acudido a retirarla.

El operativo se llevó a cabo el sábado pasado sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1371, en el Destacamento Fronterizo Cabo Juan C. Vallejo. Allí, efectivos de la Dirección de Puestos Fronterizos que realizaban recorridos preventivos detuvieron la marcha de un camión de encomiendas proveniente de la provincia de Salta.

Durante la inspección, el can detector de narcóticos Alex marcó una caja sospechosa. Al revisar su contenido, los uniformados encontraron cinco paquetes que contenían un total de 5,6 kilos de marihuana.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal de Tucumán N° 1, que ordenó el secuestro de la sustancia por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

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Posteriormente, mediante una entrega vigilada, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales logró detener a una mujer de 46 años, quien quedó a disposición de la Justicia Federal.

Fuente Comunicación Tucumán