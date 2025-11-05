Detuvieron a “Wanchope” por una causa de narcomenudeo Luego de varios allanamientos simultáneos en distintos barrios de la Capital, la Policía concretó la captura del principal investigado y demoraron a dos personas más vinculadas a la causa.

Efectivos de la División Búsqueda y Captura de Prófugos, dependiente de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, realizaron un operativo por una causa vinculada al narcomenudeo que culminó con la detención de un hombre con pedido de captura. Al respecto, el oficial principal Diego Collante, segundo jefe de la división, explicó:

“Se recepcionó un oficio en fecha 27 de octubre del 2025, proveniente de la Fiscalía de Narcomenudeo, donde requería la captura y detención de un tal Wanchope. Es así que se designó a un equipo de trabajo de esta Unidad a cargo de los oficiales Gómez y Cajal, quienes realizaron averiguaciones solicitando medidas judiciales”.

En cumplimiento de esas directivas, el oficial principal informó que este martes se concretaron tres medidas judiciales de forma simultánea en el ámbito Capital, en domicilios vinculados a este hombre, donde en uno de ellos se hallaron sustancias estupefacientes vinculadas a la comercialización. Desde ese lugar se realizaron las comunicaciones pertinentes con la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, quedando dos personas demoradas a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Tras esos procedimientos, se conoció que el principal investigado se encontraba merodeando en inmediaciones del Mercofrut, por lo que se organizó un despliegue que permitió su detención y posterior traslado a la dependencia policial.

“Dos están demorados hasta tanto se obtengan las planillas de antecedentes para que nos den nuevas disposiciones la autoridad judicial, en tanto al tercer masculino ya está detenido a la espera de la autoridad judicial interviniente”, expresó Collante.

Fuente Comunicación Tucumán