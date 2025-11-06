José Seleme: “La Provincia y el Municipio deben definir a quiénes subsidiar y avanzar con la tarjeta SUBE en todo Tucumán” El legislador José Seleme analizó el conflicto que atraviesa el sistema de transporte público y consideró que es necesario que tanto la Provincia como la Municipalidad de San Miguel de Tucumán intervengan para definir una política clara de subsidios y modernización del servicio.

“Es indispensable que se instale la tarjeta SUBE en toda la provincia y que el sistema sea más transparente. Tenemos que implementar políticas competitivas, con promociones y opciones, como ocurre en cualquier otra actividad comercial. Eso permitirá que los usuarios elijan la mejor alternativa y que las empresas aprendan a convivir dentro de un esquema más equilibrado”, señaló el legislador en diálogo con la prensa.

Seleme destacó además que la crisis del transporte debe abordarse “con visión integral”, articulando a los distintos niveles del Estado y priorizando la eficiencia y la accesibilidad del sistema.

Nuevo espacio político en Tucumán

En el marco de la campaña electoral que comienza a tomar forma, el legislador confirmó que trabaja en la construcción de un nuevo espacio político dentro de La Libertad Avanza, con el objetivo de ofrecer “una alternativa real para San Miguel de Tucumán”.

“Estamos convocando a dirigentes con miras al futuro, pensando en los próximos dos años. Nos queda camino por recorrer, pero queremos construir una opción distinta para sacar a Tucumán del lugar donde está”, aseguró Seleme.

El legislador también se refirió a la llegada del dirigente Lisandro Catalán, quien estará en la provincia para participar del lanzamiento del espacio libertario. “Si Lisandro se instala y reside en Tucumán, debe ser parte activa de este frente. Es una persona capaz, con ideas claras, y creo que puede aportar mucho a este proyecto alternativo que estamos impulsando”, afirmó.

Con este nuevo armado, los referentes tucumanos de La Libertad Avanza buscan consolidar su presencia