Detuvieron al líder de una banda que robó $40 millones en una empresa El principal sospechoso fue capturado luego de un allanamiento en la capital. La investigación avanzó gracias al análisis de cámaras y testimonios. Queda un integrante prófugo, ya identificado por la policía.

Este martes, el subcomisario Oscar Llanos, segundo jefe de la División Robos y Hurtos, brindó detalles de la causa y su avance, luego de un allanamiento que culminó con la aprehensión del segundo integrante de la banda que perpetró el robo tras romper el techo de uno de los locales de una empresa del rubo alimenticio y gastronómico.

“En el marco de una investigación, la División Robos y Hurtos tomó intervención en un hecho que tuvo lugar el pasado 8 de octubre, donde tres personas que se movilizaban en un vehículo llegaron a un domicilio en calle Lavalle al 3600. Ingresaron a este lugar con una tela de aproximadamente 10 metros luego de hacer un boquete en el techo y agujerear la chapa”, precisó Llanos.

El jefe de la División señaló que estas personas contaban información previa porque inhabilitaron los sensores del lugar y bloquearon las cámaras de seguridad. De esta manera lograron sustraer 40 millones de pesos y darse a la fuga a bordo de en un automóvil.

“Una vez que tomamos intervención, recibimos declaraciones y también hicimos un análisis de registros fílmicos tanto del interior de la empresa como cámaras del municipio, del Sistema Integrado 911 y cámaras de seguridad privada. Todo este análisis nos entregó material muy importante, ya que logramos dejar bajo sospecha a dos personas como así también el vehículo utilizado”, agregó el subcomisario.

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Como resultado de las pesquisas de ese momento, la Justicia ordenó allanamientos que se llevaron a cabo el 26 de octubre pasado en Las Talitas y donde los investigadores encontraron el rodado usado en la fuga, aprehendieron a uno de los sindicados, hallaron cerca tres millones de pesos junto con elementos que al parecer habían sido adquiridos con dinero de botín; entre ellos: electrodomésticos, puertas, ventanas y hasta cocinas industriales.

“Del teléfono celular de la persona aprehendida, surgieron nuevos indicios y la Fiscalía dio lugar nuevas medidas judiciales que se concretaron el pasado viernes en la capital, y donde logramos aprehender al líder de esta banda delictiva, ya que en su domicilio secuestramos todas las prendas usadas cuando fue identificado en los registros fílmicos, como así también un elemento que utilizó para poder hacer el boquete en el techo”, detalló Llanos.

Para cerrar, el subcomisario señaló que esta persona cuenta con antecedentes y confirmó que con la detención del cabecilla ya solo resta capturar al tercero de los integrantes de la banda, “quien ya se encuentra identificado y próximamente la Fiscalía nos dará instrucciones para que llevemos a cabo nuevas medidas coercitivas en contra de este sujeto”.

Fuente Comunicación Tucumán