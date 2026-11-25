La Policía de Tucumán secuestró más de 25 kilos de cocaína También fue detenido un hombre. La droga era trasladada en un camión que también quedó secuestrado.

En el marco del Operativo Lapacho, efectivos de la Policía de Tucumán secuestraron 25 kilos con 651 gramos de cocaína durante un procedimiento realizado en el Destacamento Fronterizo Cabo Juan Carlos Vallejo. La droga era transportada en un camión que ingresaba a la provincia desde Salta. Como resultado del operativo, el conductor quedó detenido y se secuestraron el vehículo, su acoplado y un teléfono celular.

El procedimiento se inició cuando los efectivos realizaban controles de personas y vehículos en el puesto fronterizo. Al ser consultado sobre la carga que transportaba, el conductor manifestó que circulaba sin mercadería. Sin embargo, su actitud evasiva motivó que los policías profundizaran la inspección del rodado.

Durante la revisión del sector destinado al dormitorio del camión, y en presencia de testigos, los efectivos encontraron un envoltorio plástico negro oculto debajo del colchón. En su interior había 23 paquetes tipo ladrillo que contenían una sustancia blanquecina compactada.

Posteriormente, personal especializado de la Dirección Drogas Peligrosas Norte realizó las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultado positivo para cocaína. El pesaje total de la sustancia alcanzó los 25,651 kilogramos.

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Al respecto, el comisario general Fabio Ferreyra, a cargo de la Dirección General de Unidades Especiales, explicó que el Operativo Lapacho se desarrolla durante todo el año, los siete días de la semana, las 24 horas.

“Realizamos un procedimiento muy importante al detener la marcha de un camión proveniente de la provincia de Salta para llevar a cabo un control de rutina. En ese momento, detectamos que el conductor llevaba tres bultos en la cabina. Al revisarlos, encontramos una sustancia blanca que se trataría de cocaína”, detalló Ferreyra.

Posteriormente, los efectivos convocaron a testigos para continuar con el procedimiento e informaron al Juzgado Federal. Tras las pruebas correspondientes, se confirmó que los bultos contenían 23 ladrillos de cocaína, con un peso superior a los 25 kilos.

“La Justicia dispuso que el chofer, de 56 años, quede detenido e incomunicado. También ordenó el secuestro del camión con acoplado, su teléfono celular, anotaciones y la sustancia, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes”, aseguró el comisario general.

Para finalizar, Ferreyra señaló: “Seguimos las instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, a través del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa”.

Tras tomar conocimiento del procedimiento, la Justicia Federal de Tucumán dispuso el secuestro de la droga, el camión con su acoplado y el teléfono celular del conductor, además de ordenar la detención e incomunicación del hombre.

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El operativo se desarrolló bajo las directivas de la Dirección General de Unidades Especiales y forma parte de los controles preventivos que lleva adelante la Policía de Tucumán para combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en los accesos a la provincia.

Fuente Comunicación Tucumán