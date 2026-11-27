Detuvieron al presidente del Club Amalia por un presunto intento de asesinato En la tarde del jueves, un joven resultó herido de bala y se encuentra en estado grave. Personal de la División Homicidios identificó y aprehendió al presunto autor.

El presidente del club Amalia quedó detenido después de presuntamente haber baleado a un joven en el sur de la capital tucumana. Según confirmaron fuentes judiciales, el herido ya había atacado a balazos al ahora detenido, quien logró sobrevivir a aquella agresión.

El violento episodio se registró ayer, poco después del mediodía, en el sureste de la capital. Según los primeros datos que surgen de la investigación, Aldo Santiago Lezcano (24 años) transitaba junto a su madre, Leila Galván, en una Toyota Hilux por la avenida papa Francisco.

Al llegar a la rotonda, observó que Lucas Díaz (27) estaba en el lugar. Detuvo inmediatamente la marcha y se dirigió hacia donde él estaba. La discusión que mantuvieron derivó en una agresión mutua. Según el relato de los testigos, ambos extrajeron armas de fuego y comenzaron a dispararse.

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Lezcano recibió un disparo en el pecho y el proyectil salió por la axila izquierda. Fue trasladado en un auto particular hasta el hospital Padilla, donde se encuentra en grave estado. Díaz huyó del lugar y, horas después, se presentó ante las autoridades.

El fiscal Carlos Sale se hizo cargo de la investigación. En el lugar del hecho, los pesquisas encontraron evidencias que respaldarían la versión de que se produjo un enfrentamiento a balazos.

Con el avance de la investigación, los pesquisas descubrieron que los protagonistas del tiroteo ya se habían enfrentado años atrás. Según explicaron, Lezcano, que tendría antecedentes, habría baleado a Díaz cuando este se encontraba en la zona haciendo lavar su camioneta. Al parecer, desde entonces, cada vez que se encontraban terminaban peleándose.

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Fuente La Gaceta