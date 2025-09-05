Se trata de un asueto escolar que alcanza a docentes y estudiantes de nivel primario, quienes contarán con una jornada libre. Esta fecha se recuerda cada año en honor a Sarmiento, quien fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874 y durante su gestión impulsó la creación de 800 escuelas, logrando que la matrícula estudiantil se multiplicara de 30.000 a más de 110.000 alumnos.

En cuanto al Día del Estudiante, que se celebra el 21 de septiembre y está destinado a los jóvenes de nivel secundario y universitario, este año no implicará un día libre adicional ya que cae domingo y no es trasladable.

Por otro lado, septiembre no tendrá fines de semana largos. Los próximos descansos extendidos llegarán en noviembre, con el feriado turístico del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional, que se celebrará el lunes 24.

El calendario de feriados 2025 aún incluye:

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

  • 25 de diciembre: Navidad.

Mientras que entre los trasladables figuran:

  • 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (se pasa al viernes 10).

  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Con este panorama, el 11 de septiembre será una de las pocas pausas escolares del mes antes de la llegada de la primavera.

