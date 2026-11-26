Dictaron prisión preventiva a un sujeto que entró a robar en un negocio El acusado habría sustraído dinero, un celular y mercadería de un local ubicado en la esquina de México y avenida Siria.

Un hombre conocido con el alias de “El Porteño” quedó bajo prisión preventiva, luego de ser acusado de ingresar a robar en un comercio durante la madrugada del 23 de noviembre, en la capital provincial. El sospechoso fue aprehendido en las inmediaciones del local, ubicado en la intersección de México y avenida Siria.

Durante una audiencia, la Fiscalía describió el hecho y atribuyó al acusado la presunta comisión del delito de hurto, en calidad de autor. Además, solicitó que permanezca detenido con prisión preventiva para avanzar con las medidas de investigación correspondientes, al considerar que existen riesgos procesales.

El juez interviniente hizo lugar al planteo de la Fiscalía y dispuso la medida de coerción. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos III, dirigida por Alejandra Navarro. En la audiencia de formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción, intervino en representación del Ministerio Fiscal el auxiliar Rodrigo Bilbao.

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Cómo fue el robo

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2026, alrededor de las 3.30. L.H.A., alias “El Porteño”, habría llegado al comercio con intenciones de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos. En ese momento, el local era atendido por una empleada.

Según la reconstrucción fiscal, el hombre ingresó por la abertura de la puerta de rejas y, una vez dentro, sustrajo dinero en efectivo de la caja registradora, un teléfono celular marca OPPO, modelo A60, perteneciente al comercio, y mercadería que estaba ubicada en un estante.

Luego se retiró del establecimiento con los elementos sustraídos, con lo que concretó el desapoderamiento denunciado. Tras el hecho, fue aprehendido en las inmediaciones del lugar.