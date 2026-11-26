Cómo es el nuevo beneficio en energía que incluye a Tucumán El nuevo régimen fue formalizado a nivel nacional mediante la Res. 300/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación.

Consiste en un esquema diferenciado que amplía los topes de consumo eléctrico mensual subsidiado en las regiones con altas temperaturas, informó el Ersept.

El beneficio llega tras gestiones y reuniones encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo que explicó: “Hoy podemos decir que empezamos a tener los primeros beneficios en las compensaciones, en los subsidios, en las bonificaciones, el concepto que se quiera dar, pero que baje el costo de la energía en determinados hogares de la provincia de Tucumán”.

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Antes y después en kilovatios

El esquema nacional divide las regiones según la clasificación bioambiental de las normas IRAM en Zona Cálida (subzonas IIa y IIb, donde se ubica la mayor parte de Tucumán) y Zona Muy Cálida (subzonas Ia y Ib, para las áreas de calor más extremo del norte). Para Tucumán, el cambio principal radica en que se duplicó el tope subsidiado durante los meses de transición estival (noviembre, marzo y abril), pasando de 150 kWh a 300 kWh, y manteniendo un refuerzo de 370 kWh en pleno verano: diciembre, enero y febrero. En el siguiente cuadro comparativo, se puede observar como queda el esquema de subsidio a lo largo del año.

¿Cuál es el objetivo del régimen de zonas cálidas?

Principalmente, compensar el uso intensivo de refrigeración (aires acondicionados y ventiladores) durante los meses de intenso calor, equiparando en este sentido la asistencia energética que reciben las zonas frías del sur del país por calefacción.

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¿Es un nuevo subsidio? ¿Qué relación tiene con el subsidio nacional y su esquema?

El beneficio NO es un subsidio paralelo independiente ni un “nuevo subsidio”. Se trata de una ampliación de los bloques de consumo dentro del régimen nacional de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó al antiguo programa ReSEF).

¿Quiénes acceden y cómo obtienen el beneficio?

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Se aplica de forma automática a los usuarios residenciales inscriptos en el SEF, es decir, los que ya tienen subsidio. Para ello deben cumplir con una serie de requisitos socioeconómicos (ingresos familiares menores a 3 Canastas Básicas Totales principalmente).

Fuente Comunicación Tucumán