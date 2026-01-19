Tras un fuerte operativo policial, Felipe Sosa fue alojado en Benjamín Paz Tras un megaoperativo de seguridad, el sospechoso de 50 años con formación militar fue trasladado desde Buenos Aires y quedó alojado en la Unidad 6 del penal de Benjamín Paz. El imputado, vinculado al crimen de Érika Álvarez, cuenta con antecedentes penales y será supervisado por personal especializado dado su perfil de alto riesgo.

Luego de la detención en Buenos Aires y, su posterior traslado a nuestra provincia, en la mañana de este lunes se montó un importante operativo para alojar a Felipe Sosa en el Complejo Penitenciario Benjamín Paz, que resultó exitoso en cuanto quedó detenido bajo la supervisión del personal penitenciario.

El traslado estuvo supervisado por el subjefe de Policía Roque Yñigo, quien se refirió al operativo montado: “Hemos planificado el traslado de esta persona que fue detenida en la provincia de Buenos Aires, por la Policía de Tucumán con la colaboración de la Policía Federal. Este hombre era requerido por la Justicia por un hecho trascendente que ocurrió hace unos días en nuestra provincia. Luego de una investigación, se determinó que era uno de los sospechosos y se encontraba en Buenos Aires”.

A través del trabajo conjunto entre ambas fuerzas, se procedió a la detención del imputado y el trasladado al complejo penitenciario donde quedará a disposición de la Justicia: “Este hombre está sospechado de haber participado en el hecho en el que perdió la vida la señorita Érika Álvarez. Tiene una formación militar de alta performance y cuenta con antecedentes de carácter penal como ser causa por violencia de género donde se le había dictado la prisión preventiva. Estas son cuestiones que tuvimos en cuenta para organizar el operativo y poder hacer el traslado con eficacia y poder ser alojado en el Penal de Benjamín Paz”, señaló el subjefe quien además destacó la eficacia del trabajo que fue realizado por personal policial capacitado para atender operaciones de diferente índole, sobre todo las de alto riesgo, con el acompañamiento del gobernador, vicegobernador y Ministerio de Seguridad.

Sosa quedará alojado en la Unidad número 6 de Benjamín Paz

El detenido es un hombre de 50 años, oriundo de la provincia de Córdoba pero actualmente residía en la ciudad de Yerba Buena. Cuenta con una trayectoria con preparación militar y diferentes misiones. Esto fue tenido en cuenta al momento del alojamiento: “Aproximadamente a horas 11.50 el personal del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) realizó el traslado del detenido quien será alojado en la Unidad número 6 de este Complejo. Es una unidad específica para personas que pertenecieron a fuerzas policiales o federales y que tienen vinculación directa con los hechos que se les imputan”, afirmó el director del Servicio penitenciario, Ramón Quinteros.

A su turno, el director del complejo Benjamín Paz, subprefecto Raúl Melián, agregó: “cumpliendo las órdenes emanadas por el Superior Gobierno de la provincia, Ministerio de Seguridad en coordinación con Jefatura de Policía y Servicio Penitenciario, en la fecha recibimos al interno quien paso el proceso de admisión en el complejo, fue revisada la documentación judicial correspondiente, se hicieron los controles médicos pertinentes y ahora pasó a la Unidad 6 donde será incorporado y entrevistado por el equipo interdisciplinario para indicarle la mejor continuidad de alojamiento dentro de esta institución” y explicó que una vez alojado se le indicará las pautas necesarias y será notificado del régimen al cual está incorporado, “como ser las diferentes limitaciones que tendrá dentro del complejo, sobre los usos diarios de los campos de recreo, las actividades diarias que goza la unidad como así también de la visitas correspondientes”, cerró.

