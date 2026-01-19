El fiscal Picón pedirá prisión preventiva para Felipe Sosa tras su extradición a Tucumán El acusado por el crimen de la joven de 25 años fue trasladado al penal de Benjamín Paz. La Fiscalía de Homicidios de Feria sostiene que existe “evidencia de sobra” y adelantó que solicitará la medida cautelar más gravosa en la próxima audiencia de imputación.

Este lunes 19 de enero, en horas de la mañana, fue extraditado a Tucumán el acusado por el crimen de Érika Antonella Álvarez (25) cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado jueves 8 de enero en un basural de Manantial Sur. Se trata de Felipe Sosa (51), quien el pasado viernes, por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, al mando de Carlos Picón, fue capturado en la localidad bonaerense de Pilar mientras conducía una motocicleta de alta gama.

“Se lo trasladó al complejo penitenciario de Benjamín Paz, donde se le van a hacer todos los exámenes médicos de rigor. Luego lo va a ver el médico forense del Ministerio Fiscal, se le van a realizar los estudios físicos y psicológicos”, informó el fiscal, y agregó: “Con respecto a los secuestros, que son abundantes, la moto (valuada en más de $50 millones) será depositada en sede del MPF, mientras que los demás (ropa, dos teléfonos celulares, notebook, entre otros) se resguardarán en Fiscalía”.

Por otro lado, Picón precisó que la audiencia de formulación de cargos “muy probablemente sea el próximo miércoles”. “Este fue un logro de todo el equipo del Ministerio Fiscal. Entendemos que tenemos evidencia de sobra, pero sabemos que faltan muchísimas más”, sostuvo.

En ese sentido, el investigador adelantó que la única forma de garantizar la sujeción de Sosa al proceso es imponiendo la medida cautelar de mayor intensidad, es decir, la prisión preventiva, y por el mayor plazo posible. “Yo tengo la obligación de ser objetivo y, objetivamente, con la colección de evidencias que tenemos y el grado de participación del imputado en el hecho que se investiga, para nosotros es la persona que actuó en contra de la vida de Érika”.

La captura

“La tarea del MPF fue muy difícil no solo por las circunstancias y las condiciones en que se encontró, sino también por el contexto donde fue hallado: sin ropas, sin celular. Por eso es que la tarea fue, además de profesional, extremadamente importante para encontrar al sospechado Sosa”, manifestó el fiscal, quien destacó el trabajo que anteriormente a él vino llevando a cabo la Dra. María del Carmen Reuter junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

“Cuando me hice cargo continué manejando una de las hipótesis que había salido desde el seno familiar de la víctima y que engarzaba con otras evidencias que iba recolectando la Fiscalía. Al encontrarnos en este rompecabezas y que las piezas comiencen a coincidir, es que seguimos esa pista. Es así que el MPF dispuso una cantidad enorme de allanamientos (más de 35), todos ellos con resultado positivo, principalmente el del 15 de enero donde se allanó un domicilio familiar de Sosa. Allí encontramos teléfonos celulares, tablet, mucho material con tecnología para que sea analizado por el ECIF, que empezó a informarnos los lugares donde eventualmente se podría haber fugado el imputado”, narró.

En cuanto a la captura y detención en Buenos Aires, indicó: “Dispusimos una serie de medidas, siempre siguiendo la política de persecución penal establecida por el ministro Edmundo Jiménez. Y sin acotar en recursos técnicos y humanos en pos del descubrimiento de la verdad, es que viajó a Buenos Aires una comisión de la Policía de Tucumán. Allá se realizaron tareas de inteligencia junto a la Policía Federal y Bonaerense, junto al Ministerio de Seguridad de la Nación”.