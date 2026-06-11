Diez condenados por integrar una organización narco que operaba en Tucumán El Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó penas de hasta 10 años de prisión para los miembros de una banda dedicada al tráfico y comercialización de cocaína y marihuana. La investigación reveló que parte de los estupefacientes era ingresada al penal de Villa Urquiza para su venta entre los internos.

Mientras la Justicia Federal continúa investigando el ingreso de los 470 kilos de cocaína secuestrados recientemente en la provincia, otra causa vinculada al narcotráfico llegó a su fin con la condena de diez personas acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos puntos de San Miguel de Tucumán y en el penal de Villa Urquiza.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que encontró responsables a los acusados de participar en una estructura criminal que operó entre los años 2022 y 2024.

La investigación se inició en agosto de 2022, luego de una denuncia anónima que alertó sobre actividades vinculadas a la venta de drogas en el barrio Juan XXIII, conocido como “La Bombilla”. A partir de esa información, la Justicia Federal llevó adelante tareas de inteligencia, seguimientos, intervenciones telefónicas y vigilancias que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización.

Según quedó acreditado durante el juicio, la banda se dedicaba a la compra, transporte, almacenamiento, fraccionamiento y distribución de cocaína y marihuana en los barrios Juan XXIII, Oeste II, Las Tipas y CEOs. Además, se comprobó que parte de la droga era introducida en el establecimiento penitenciario de Villa Urquiza para su comercialización entre los internos.

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En cuanto a las condenas, el tribunal impuso penas de ocho años de prisión a Néstor Jiménez, Liliana Jiménez y Pamela Bravo. Por su parte, Karen Correa, Santo Quiroga y Pedro Sosa fueron condenados a tres años de cárcel, mientras que Hugo Exequiel Jiménez recibió una pena de cinco años de prisión.

Asimismo, Andrea Coronel, Rita Bravo y Ana María Jerez fueron condenadas a penas de ejecución condicional.

Los jueces también declararon reincidentes a varios de los acusados y resolvieron unificar la nueva condena de Liliana Jiménez con una pena anterior por narcotráfico, estableciendo una sanción única de diez años de prisión.

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El fallo representa un nuevo avance en la lucha contra el narcotráfico en Tucumán, en un contexto en el que la Justicia Federal mantiene abiertas otras investigaciones de gran relevancia vinculadas al tráfico de estupefacientes en la provincia.