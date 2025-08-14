La organización gremial convocó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria, así como a estudiantes y a la comunidad en general, a sumarse a la Semana de Paro y Acciones de Lucha, que incluye actividades públicas, abiertas y participativas para visibilizar los reclamos del sector.
“Evaluaremos las acciones de lucha desarrolladas hasta el momento, la situación salarial y presupuestaria de las universidades y definiremos las próximas acciones de lucha en defensa de la educación pública”, informaron desde ADIUNT.