Docentes universitarios en Tucumán cumplen su cuarto día de paro y definen nuevas medidas Este jueves, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) realizará una Asamblea General en el marco del paro nacional universitario convocado por CONADU Histórica, que en la provincia se desarrolla desde el lunes 11 y se extenderá hasta el sábado 16 de agosto.

La organización gremial convocó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria, así como a estudiantes y a la comunidad en general, a sumarse a la Semana de Paro y Acciones de Lucha, que incluye actividades públicas, abiertas y participativas para visibilizar los reclamos del sector.

Durante la asamblea, se evaluarán las acciones realizadas hasta el momento, la situación salarial y presupuestaria de las universidades, y se definirán los próximos pasos en defensa de la educación pública.

“Evaluaremos las acciones de lucha desarrolladas hasta el momento, la situación salarial y presupuestaria de las universidades y definiremos las próximas acciones de lucha en defensa de la educación pública”, informaron desde ADIUNT.