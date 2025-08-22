La UTN Tucumán presenta nuevas Diplomaturas en Minería, Energías Renovables y Gerenciamiento de Obras Apertura de inscripciones para tres nuevas diplomaturas con certificación universitaria.

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, informa la apertura de inscripciones para tres nuevas diplomaturas con certificación universitaria:

* Diplomatura en Recursos Mineros

* Diplomatura en Energías Renovables

* Diplomatura en Gerenciamiento de Obras

Las propuestas están orientadas a profesionales, estudiantes y público en general interesado en capacitarse en áreas estratégicas para el desarrollo productivo y social. Cada diplomatura contempla instancias teóricas y prácticas, con la participación de docentes y especialistas con experiencia en el ámbito académico y profesional.

El cursado será bajo modalidad virtual, lo que posibilita la participación desde distintas localidades. Las clases darán inicio en la segunda semana de septiembre y los cupos son limitados.

En relación a estas nuevas propuestas, el decano de la Facultad Regional Tucumán, Ing. Rubén Egea, destacó:

“Estas diplomaturas son transformadoras porque permiten abrir las puertas de la universidad hacia la comunidad, acercando alternativas de formación continua a nuestros graduados y a todas aquellas personas que sienten la necesidad de seguir capacitándose en un contexto cada vez más desafiante.”

Informes e inscripción

Dirección de Graduados – UTN Tucumán

graduados@frt.utn.edu.ar

contacto: 3815 682427

www.frt.utn.edu.ar