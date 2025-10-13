Sandra Figueroa pidió licencia en la Legislatura provincial Recordamos que Figueroa junto con su marido, Luis "Pato" Campos, ex intendente de Juan Bautista Alberdi, están procesados en una causa por presunto lavado de activos.

La legisladora Sandra Figueroa hizo formal su pedido de licencia como legisladora, para enfocarse en su defensa, en la causa que la tiene procesada por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita.

En la nota que presentó ante la presidencia de la Legislatura, Figueroa sostuvo su pedido “en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados a la causa que investiga la Justicia Federal, pudiendo así abocarme a mi defensa y colaborar con el proceso judicial para aclarar mi situación de manera transparente”.

La Justicia Federal formalizó la semana pasada el procesamiento de Luis Campos y Figueroa por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita. En el fallo, el juez federal José Manuel Díaz Vélez también procesó por los mismos delitos a José Roldán (ex secretario de Hacienda), Pablo Barrionuevo (ex secretario de Acción y Desarrollo Social), José Albano Loru (ex concejal) y Roque “Chipi” Giménez (empresario). A los seis se les trabó sendos embargos que totalizan $1.400 millones.

Contra el matrimonio Campos-Figueroa no se tomaron medidas privativas de la libertad, pero se le impide salir de la provincia y del país sin autorización.

Fuente La Gaceta