Domingo a pleno sol en Tucumán: una jornada ideal antes del regreso de las lluvias El pronóstico anticipa un excelente cierre de fin de semana con cielo despejado y una máxima de 27 grados. Sin embargo, advierten por la alta humedad y recomiendan aprovechar el día, ya que la inestabilidad vuelve el lunes.

Los tucumanos tienen por delante un domingo inmejorable para organizar planes al aire libre, disfrutar de los espacios verdes o compartir un almuerzo en familia. Para este 12 de abril, las condiciones meteorológicas en San Miguel de Tucumán y sus alrededores se presentan sumamente estables, con un cielo completamente despejado y el sol como protagonista absoluto.

No obstante, el alivio será breve: el pronóstico extendido ya marca un cambio de tendencia para el inicio de la semana laboral, con el retorno de las precipitaciones a la región.

El tiempo hoy: calor agradable, pero “pesado”

La jornada dominical comenzó fresca, con una temperatura base de 15 grados (sensación térmica idéntica) y una visibilidad óptima de 10 kilómetros. El viento sopla de manera leve desde el noroeste a 2 metros por segundo, acompañando una presión atmosférica estable de 1013 hPa.

A medida que avance el día, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 27 grados. El dato a tener en cuenta para quienes salgan de casa es la humedad: se mantiene en niveles elevados (89 por ciento), lo que podría generar una sensación de bochorno o pesadez, especialmente en las horas pico de la tarde. Desde los servicios de salud recomiendan mantenerse hidratados y usar protección solar.

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Lo que viene: una semana pasada por agua

Si bien el domingo permitirá disfrutar de la belleza natural de la provincia sin contratiempos, es fundamental tener el paraguas a mano para los próximos días. El reporte anticipa un cambio en el patrón climático, marcando el regreso de la inestabilidad:

Lunes 13 de abril: Se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados, con altas probabilidades de lluvias ligeras a lo largo del día.

Se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados, con altas probabilidades de a lo largo del día. Martes 14 de abril: La inestabilidad se mantiene. La temperatura oscilará entre los 19 y los 25 grados, continuando con la tendencia de precipitaciones.

La inestabilidad se mantiene. La temperatura oscilará entre los 19 y los 25 grados, continuando con la tendencia de precipitaciones. Resto de la semana: El patrón de lluvias intermitentes y ligeras se extenderá durante los siguientes días, aunque el ambiente no será frío: las temperaturas se mantendrán en un rango agradable de entre 19 y 29 grados.