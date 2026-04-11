Continúa la entrega de SUBEM para estudiantes de establecimientos públicos de la capital Alumnos de nivel terciario, universitario, secundario y primario viven y estudian en San Miguel de Tucumán que aún no gestionaron el Boleto Educativo Municipal pueden acercarse desde el lunes 13 de abril, de 8 a 18 h, a San Lorenzo 1270, sin importar la letra de inicio del apellido. El programa ya benefició a más de 30.600 estudiantes.

Para facilitar el acceso al beneficio del Boleto Educativo Municipal que otorga la Intendencia de San Miguel de Tucumán, desde el lunes 13 de abril el trámite de solicitud por primera vez o de renovación continúa sin orden alfabético.

Quienes aún no hicieron la gestión, pueden acercarse directamente a la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, de 8 a 18 h, donde la atención es por orden de llegada y sin requerir letra de inicio de apellido.

Hasta el momento, el programa SUBEM (SUBE+BEM) benefició a más de 33.600 alumnos de nivel terciario, universitario, secundario y primario que residen en San Miguel de Tucumán y asisten a establecimientos públicos ubicados en la capital tucumana.

Requisitos y beneficios

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Los estudiantes deben llevar último ejemplar de DNI, constancia de alumno regular, libreta y la tarjeta SUBE que utilizaron el año anterior en caso de haber sido beneficiarios del BEM anteriormente.

Es requisito que los alumnos tengan domicilio en San Miguel de Tucumán y asistan a establecimientos educativos públicos de nivel terciario, universitario, secundario o primario ubicados también en la capital tucumana.

El programa SUBEM permite viajar gratis en ómnibus urbanos (de la 1 a la 19) durante el ciclo lectivo 2026.

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El plástico se entrega de manera totalmente gratuita tanto para los nuevos beneficiarios como para los que necesiten reponer la tarjeta por rotura o pérdida.

Se recuerda a los estudiantes que ya poseían la tarjeta el año pasado, que la actualización del BEM es un requisito indispensable para mantener el beneficio durante el 2026.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán