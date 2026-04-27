Dos personas quedaron detenidas por transportar más de 240 kilos de cocaína Un hombre y una mujer fueron detenidos luego de intentar evadir un control de Gendarmería y huir en un vehículo que transportaba más de 240 kilos de cocaína, en un operativo realizado en Tucumán.

El hecho ocurrió en el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N° 9, a la altura del peaje Molle Yaco, donde efectivos de la Patrulla Eventual “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55, realizaban tareas de control.

Según se informó, el vehículo —una Renault Duster— realizó un giro en U al advertir la presencia de los uniformados y emprendió la fuga con maniobras peligrosas. Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado.

Durante la huida, el conductor perdió el control del rodado y terminó impactando contra un arbusto en una zona rural. En ese momento, ambos ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie.

Al inspeccionar el interior del rodado, los gendarmes encontraron varios bultos que contenían paquetes rectangulares con una sustancia blanquecina. Tras ser sometida a pruebas de campo, se confirmó que se trataba de 240 kilos 040 gramos de cocaína.

MIRA TAMBIÉN El fiscal pidió perpetua para César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

A partir de un rastrillaje en la zona, y con apoyo de otras unidades, fue detenida primero la mujer. Posteriormente, y con colaboración de la Policía de Tucumán, se logró la captura del conductor. Ambos son de nacionalidad boliviana.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán.

Fuente Info del Estero