Un hombre apareció armado durante un partido de básquet juvenil Ocurrió en el club Juventud Unida durante un partido de jóvenes Sub17.

Un grave episodio de violencia alteró una jornada de deporte formativo en Tafí Viejo, luego de que un adulto presuntamente exhibiera un arma de fuego en medio de un incidente ocurrido al término de un partido de básquet de la categoría U17.

El hecho tuvo lugar en las instalaciones del Club Juventud Unida, que se enfrentaba a Independiente en un encuentro que, según relataron testigos, ya se desarrollaba en un clima cargado de tensión. Tras el pitazo final, una gresca entre jugadores escaló rápidamente con la intervención de adultos, desatando momentos de extrema preocupación.

De acuerdo con versiones de personas que se encontraban en el lugar, uno de los padres vinculados al equipo visitante habría mostrado un arma, situación que generó pánico inmediato entre familias, jugadores y dirigentes presentes en el estadio.

Padres del club local aseguraron que, al ser increpado por su accionar, el hombre manifestó que “el arma era legal” y que contaba con la documentación correspondiente.

El episodio fue denunciado ante la Regional Norte, donde ya se formalizó una presentación para que se investigue lo sucedido.

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A través de un comunicado oficial, la dirigencia de Juventud Unida expresó su repudio por lo ocurrido y advirtió: “No se puede pasar desapercibida esta situación”. Además, remarcaron que el accionar del involucrado “puso en riesgo a toda la comunidad presente” durante la jornada deportiva.

A través de sus redes sociales, el club Independiente emitió un comunicado oficial en el que reconoció los “hechos de tensión” del encuentro pero puso en duda la versión que circula sobre el arma de fuego:

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“Respecto a las versiones difundidas sobre la presunta presencia de un arma de fuego, aclaramos que el club no tiene, al momento, confirmación fehaciente sobre dicha situación ni sobre la identidad de la persona involucrada”.

La institución se puso a disposición de las autoridades y de la organización del torneo para colaborar en el esclarecimiento de lo ocurrido, reafirmó su compromiso con “el respeto, la formación deportiva y la seguridad de todos”, y cerró con un pedido directo: “Solicitamos responsabilidad en la difusión de información, evitando afirmaciones que no cuenten con verificación oficial”.

Fuente LV12 y Tendencia de Noticias