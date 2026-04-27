Alberto Lebbos respaldó el pedido de prisión perpetua para César Soto El padre de la joven asesinada afirmó que “las pruebas son contundentes”. Volvió a denunciar maniobras de encubrimiento, causas paralizadas y falta de respuestas del sistema judicial.

En el marco de los alegatos por el crimen de Paulina Lebbos, su padre, Alberto Lebbos, se pronunció este lunes con dureza tras el pedido de prisión perpetua para César Soto y apuntó tanto contra los acusados como contra el funcionamiento del sistema judicial en la provincia.

Ante la presna, Lebbos sostuvo que las pruebas contra Soto son “contundentes” y afirmó no tener dudas sobre su responsabilidad en el homicidio de su hija. “Coincido plenamente con la acusación. César Soto es el homicida y tiene que ser condenado a cadena perpetua”, expresó. Incluso recordó que, desde el inicio de la investigación, lo señaló como principal sospechoso: “Yo mismo lo llevé a la Brigada de Investigaciones para que declare”.

Sin embargo, el padre de la víctima fue más allá del caso puntual y denunció una trama de encubrimiento e irregularidades que, según dijo, rodearon la causa durante años. “Han sido contundentes las mentiras y los registros telefónicos lo ubican en el mismo lugar donde estaba el teléfono de Paulina”, remarcó, en referencia a elementos de prueba que, a su entender, comprometen a los imputados.

Lebbos también cuestionó la postura del Ministerio Público Fiscal respecto de otros acusados y la falta de avances en distintas líneas de investigación. “Hay más de 40 personas imputadas y muchas causas están paralizadas o prescriptas. Eso tiene que ser explicado”, reclamó, y criticó la falta de respuestas de las autoridades judiciales.

MIRA TAMBIÉN Un hombre apareció armado durante un partido de básquet juvenil

En ese sentido, denunció lo que calificó como una “situación de impunidad” en la provincia. “Esto es impunidad. Por eso los delitos siguen ocurriendo. El que quiere delinquir ve lo que pasa en esta causa y sabe que no hay consecuencias”, advirtió. También apuntó contra decisiones judiciales como juicios abreviados y archivos de causas que, según afirmó, beneficiaron a personas vinculadas al encubrimiento.

Además, cuestionó el rol de distintos poderes del Estado y reclamó explicaciones por la falta de avances en investigaciones sensibles. “La Legislatura debe garantizar los derechos humanos de los tucumanos, pero no ha hecho nada. Tampoco hubo respuestas del entonces presidente del cuerpo”, señaló.

Sobre el desarrollo del juicio, Lebbos advirtió que la ausencia de querella limita las posibilidades de avanzar sobre otros implicados. “No hay querella por decisión de la fiscalía, y eso impide incluso apelar en algunos casos”, explicó, al tiempo que insistió en que esto forma parte de una maniobra más amplia de encubrimiento.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo indicó estar en contra de la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional

Finalmente, el padre de Paulina dejó en claro que continuará su reclamo de justicia. “Vamos a seguir luchando hasta el último aliento. Todos los responsables de que delincuentes estén libres van a tener que responder”, aseguró.

A la espera del veredicto, Lebbos manifestó su expectativa de que los jueces acompañen el pedido fiscal. “Espero que condenen como corresponde. Le pedí a Dios que los ilumine para que haya justicia”.

Fuente La Gacetay