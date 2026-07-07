Dos policías resultaron heridos al sofocar disturbios en plaza Independencia El procedimiento se desarrolló en las inmediaciones de Plaza Independencia y Casa de Gobierno, donde un grupo de personas protagonizó incidentes que derivaron en agresiones contra efectivos policiales. Aprehendidos.

Dos efectivos de la Policía de Tucumán resultaron heridos este martes mientras intervenían para restablecer el orden durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto, en el marco de la Copa del Mundo.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Plaza Independencia, donde un grupo de personas protagonizó disturbios mientras se desarrollaba el operativo de seguridad dispuesto para resguardar a los asistentes y preservar las estructuras montadas frente a Casa de Gobierno con vistas a los actos conmemorativos del 9 de Julio.

De acuerdo con el informe policial, cuando los efectivos intentaban contener la situación para evitar que las agresiones se extendieran al resto de los concurrentes, algunos de los involucrados comenzaron a arrojar botellas de vidrio y otros objetos contundentes contra el personal policial. Como consecuencia del ataque, un oficial jefe y un efectivo subalterno sufrieron lesiones.

MIRA TAMBIÉN Milei y Villarruel volverán a coincidir en Tucumán durante la vigilia del 9 de Julio

Ante la violencia registrada, personal de Infantería conformó una línea de contención con escudos para proteger a los uniformados que se encontraban prestando servicio en el lugar. Durante el procedimiento fueron aprehendidos varios hombres señalados por su presunta participación en las agresiones.

Finalizados los incidentes, las distintas unidades policiales afectadas al operativo continuaron con las tareas de despeje y normalización de la zona, a fin de restablecer el orden y garantizar la seguridad de los vecinos que participaron de los festejos.

MIRA TAMBIÉN Video: disparos y corridas en Plaza Independencia durante los festejos por el triunfo de la Selección

Del dispositivo preventivo participaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera, Distrito Urbano I, Destacamento Casa de Gobierno, Infantería Capital, Seguridad Vial y la Dirección de Operaciones Motorizadas (DOMT).