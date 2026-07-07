Lo que comenzó como una multitudinaria celebración por la agónica victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto y la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 terminó con graves incidentes en la Plaza Independencia, en San Miguel de Tucumán. En medio de los festejos se registraron disparos, corridas y personas heridas, lo que generó momentos de tensión entre los presentes.

Ante la escalada de violencia, la Policía de Tucumán desplegó un importante operativo para controlar la situación y despejar la plaza. Las imágenes registradas por testigos muestran el momento en que los efectivos avanzan sobre el lugar mientras cientos de personas se retiran apresuradamente para resguardarse de los incidentes.

Como consecuencia de los disturbios, varias personas fueron detenidas, aunque hasta el momento las autoridades no informaron oficialmente la cantidad de arrestados ni el balance definitivo de heridos. La investigación continúa para determinar cómo se desencadenaron los hechos que empañaron los festejos por el triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.