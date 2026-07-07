Milei y Villarruel volverán a coincidir en Tucumán durante la vigilia del 9 de Julio El Presidente y la Vicepresidenta participarán este martes por la noche del tradicional acto en la Casa Histórica, tras la invitación formal realizada por el gobernador Osvaldo Jaldo.

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volverán a compartir un acto oficial este martes por la noche en Tucumán, en el marco de la vigilia por el Día de la Independencia. Ambos asistirán a la ceremonia que se desarrollará en la Casa Histórica, uno de los eventos centrales de la conmemoración del 9 de Julio.

La presencia de las máximas autoridades nacionales se concretará tras la invitación formal realizada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien encabezará las actividades protocolares junto a funcionarios provinciales y nacionales.

La vigilia en la Casa Histórica marcará el inicio de los festejos por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina y reunirá a autoridades, representantes de distintos sectores y vecinos en una ceremonia cargada de simbolismo, en uno de los sitios más emblemáticos del país.