Duro cuestionamiento del tribunal contra la Fiscalía en el caso Lebbos Tras la absolución de los dos imputados, el juez Fradejas cuestionó el rol de la acusación y reclamó que nunca le tocó juzgar una causa en que no se haya producido prueba.

Tras la lectura de la parte resolutiva del fallo del caso Paulina Lebbos, el juez Fabián Fradejas emitió un anticipo de los fundamentos por los cuales el tribunal resolvió absolver a César Soto por el delito de homicidio de la joven y a Sergio Kaleñuk como presunto encubridor. Subrayó su malestar contra una investigacion que consideró deficiente y lenta y remarcó que les tocó hacer una suerte de “arqueología forense”, dado que se trata de un caso de hace 20 años.

Las consideraciones fueron especialmente duras contra la Fiscalía encabezada por Carlos Sale, por entender que no había producido “una sola prueba”. Remarcó que nunca le había tocado resolver un caso de estas caracterísiticas, en las que la fiscalía no produjo prueba. “Sólo se envió un oficio al club Atlético Tucumán”, agregó.

Juez Fabián Fradejas.

“La investigación brilla por su ausencia”, remarcó el juez. Además, cuestionó que el fiscal resolviera retirar la acusación contra Kaleñuk sin emitir ningún fundamento. “Sólo dijo ‘nos quedamos a mitad de camino’, dijo; hubiera sido bueno que fundamente su decisión, aunque sea por una cuestión de respeto.

“Completamente descabellada, a nuestro entender”, dijo sobre la hipótesis de que Soto, apañado por el poder político, fuera encubierto por Kaleñuk. A continuación, enumeró los indicios presentados en las causas anteriores, señalando que no otorgaban la certeza de culpabilidad.

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Fiscal Carlos Sale.

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