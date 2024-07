EDET confirmó un nuevo incremento en la tarifa de energía eléctrica Desde la empresa aclararon el motivo del nuevo incremento en la factura de la luz.

Guillermo Autino, responsable de la comunicación de la empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), habló con Vivo AM sobre la prorroga para inscribirse en el subsidio a la luz y el nuevo aumento en la tarifa de electricidad.

“Respecto a los subsidios, dos cosas importantes, primero, cualquier persona que haya hecho el formulario no tiene que hacerlo de nuevo, no es necesario, salvo que quiere editar datos y modificar datos relacionados a ingresos y demás. Pero si tienen que prestar atención aquellas personas que nunca lo han hecho, aunque esté recibiendo subsidio, porque hay gente que recibe el subsidio de manera automática, por parte del Estado. Si no completa el RASE, puede perder ese subsidio”.

“La otra novedad es que se amplió el plazo para registrarse. Era hasta el 4 de agosto, ahora lo extendieron un mes más, es decir hasta el 4 de septiembre. Esperamos que ese tiempo le dé la posibilidad a toda la gente, que recibe el subsidio, de solicitarlo”.

“Lo que está percibiendo ahora los clientes son los aumentos relacionados al consumo, al valor del kWh y a la quita de subsidios. Son disposiciones que empezaron por abril, después hubo otra resolución nacional en junio. Es el aumento del precio de la energía y la baja en el porcentaje de subsidios del Estado. Eso es lo que se está percibiendo ahora, que cuando nosotros sacamos el comunicado el 20 de junio aproximadamente, decíamos que se iba a empezar a sentir el impacto a fines de julio, principios de agosto”.

“Esas son las facturas que estamos viendo ahora, con el nuevo valor de la energía, y recordemos que es muy importante entender que tenemos dentro de la factura, el segmento de la parte de abastecimiento y transporte, que es un monto que EDET percibe y transfiere a la empresa CAMESA. Esos son los impactos que estamos sintiendo ahora. Después hay otra parte de la factura que se llama Valor Agregado de Distribución, eso es específicamente el ingreso de EDET para que opere la red de distribución y pueda llevar energía a todo Tucumán”.

“Hay una parte de la factura que se llama Valor Agregado de Distribución, que corresponde al ingreso de la empresa, este porcentaje permite a la empresa mantener la red, hacer las inversiones, pagar los salarios, el mantenimiento de la flota y demás, son los ingresos de EDET. La tarifa de EDET venía congelada desde septiembre del año pasado, y lo que se hace ahora es una actualización por inflación, que es lo que está previsto en el contrato de concesión”.

“La tarifa se define cada cinco años, después hay que hacer actualizaciones por inflación para que obviamente no quede desfasada. Esta actualización ya tenía un atraso, debería haber salido hace unos meses, pero la gente lo va a empezar a percibir en la factura a fines de agosto, mediados de septiembre o principios de octubre. Esto impactará según sea mensual o bimetral, no es inmediato, el porcentaje de aumento en la tarifa media va a ser de un 36%, aproximadamente”.