¿Cómo funciona el plan?

No se aplicarán penalidades ni recargos si la adhesión se realiza antes del vencimiento. Además:

MIRA TAMBIÉN

  • N2 y N3: sin intereses adicionales.

  • N1 y resto de las tarifas: tasa del 2,5% mensual.

 Condiciones

Cómo solicitarlo

El cliente recibirá la confirmación por WhatsApp o SMS en un plazo de 24 horas hábiles y deberá realizar el pago del 30% en:

  • www.edetsa.com

  • Pago Fácil

  • Rapipago

  • Mercado Pago

  • Centros de pago y sucursales EDET

(No es necesario presentar la factura impresa: basta con el número de servicio).

 Casos especiales

Quienes soliciten la financiación después del vencimiento, con deuda previa o incluso tras la fecha de corte, también podrán acceder al plan bajo condiciones particulares que EDET detalla en su esquema informativo oficial.

EDET Energía nuevos beneficios

Noticias relacionadas