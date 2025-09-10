¿Cómo funciona el plan?
Pago inicial: el cliente abona el 30% de la factura.
Financiación del saldo:
Usuarios residenciales N2 y N3:
Hasta 4 cuotas si la factura es mensual.
Hasta 2 cuotas si es bimestral.
Segmento N1 y otras tarifas: el saldo se difiere a la próxima factura.
No se aplicarán penalidades ni recargos si la adhesión se realiza antes del vencimiento. Además:
N2 y N3: sin intereses adicionales.
N1 y resto de las tarifas: tasa del 2,5% mensual.
Condiciones
Solicitar la financiación hasta un día antes del vencimiento.
Abonar el 30% dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la confirmación.
No registrar deudas previas.
Cómo solicitarlo
Presencial: en oficinas comerciales de 7 a 13 hs.
Digital (para N2 y N3):
WhatsApp (381-3304088), opción “financiación”.
Asistente virtual Lucy en www.edetsa.com.
Otros canales: Call Center (0810 777 1234) y redes sociales oficiales (@edetoficial en Facebook e Instagram).
El cliente recibirá la confirmación por WhatsApp o SMS en un plazo de 24 horas hábiles y deberá realizar el pago del 30% en:
Pago Fácil
Rapipago
Mercado Pago
Centros de pago y sucursales EDET
(No es necesario presentar la factura impresa: basta con el número de servicio).
Casos especiales
Quienes soliciten la financiación después del vencimiento, con deuda previa o incluso tras la fecha de corte, también podrán acceder al plan bajo condiciones particulares que EDET detalla en su esquema informativo oficial.