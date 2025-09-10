EDET lanza un nuevo plan de facilidades de pago para sus clientes Desde el 8 de septiembre, la distribuidora EDET puso en marcha un esquema de flexibilidades de pago que busca aliviar a los usuarios a la hora de cancelar sus facturas. La medida está dirigida principalmente a clientes residenciales de Menores Ingresos (N2) e Ingresos Medios (N3), aunque también puede ser solicitada por cualquier cliente.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia

¿Cómo funciona el plan?

Pago inicial: el cliente abona el 30% de la factura .

Financiación del saldo: Usuarios residenciales N2 y N3: Hasta 4 cuotas si la factura es mensual. MIRA TAMBIÉN Vacunación en Peatonal Muñecas: hasta 300 dosis aplicadas por día Hasta 2 cuotas si es bimestral. Segmento N1 y otras tarifas: el saldo se difiere a la próxima factura.



No se aplicarán penalidades ni recargos si la adhesión se realiza antes del vencimiento. Además:

MIRA TAMBIÉN Karina Milei desembarca en Tucumán para dar inicio a la campaña de La Libertad Avanza

N2 y N3: sin intereses adicionales.

N1 y resto de las tarifas: tasa del 2,5% mensual.

Condiciones

Solicitar la financiación hasta un día antes del vencimiento . MIRA TAMBIÉN El MPF interviene en un incendio de cañaverales que puso en riesgo el tendido eléctrico

Abonar el 30% dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la confirmación.

No registrar deudas previas.

Cómo solicitarlo

Presencial: en oficinas comerciales de 7 a 13 hs. MIRA TAMBIÉN El Gobierno provincial entregó viviendas a familias de Río Seco

Digital (para N2 y N3): WhatsApp (381-3304088), opción “financiación”. Asistente virtual Lucy en www.edetsa.com.

Otros canales: Call Center (0810 777 1234) y redes sociales oficiales (@edetoficial en Facebook e Instagram).

El cliente recibirá la confirmación por WhatsApp o SMS en un plazo de 24 horas hábiles y deberá realizar el pago del 30% en:

www.edetsa.com

Pago Fácil

Rapipago

Mercado Pago

Centros de pago y sucursales EDET

(No es necesario presentar la factura impresa: basta con el número de servicio).

Casos especiales

Quienes soliciten la financiación después del vencimiento, con deuda previa o incluso tras la fecha de corte, también podrán acceder al plan bajo condiciones particulares que EDET detalla en su esquema informativo oficial.