Vacunación en Peatonal Muñecas: hasta 300 dosis aplicadas por día El Ministerio de Salud Pública de Tucumán continúa reforzando la cobertura sanitaria con operativos itinerantes de vacunación. Esta semana, la Brigada de Vacunación se instaló en la peatonal Muñecas, en pleno centro capitalino, con la meta de aplicar alrededor de 300 dosis diarias a la población.

El integrante de la brigada, Hassen Gosne, explicó que el puesto funciona de lunes a viernes, de 9:00 a 12:30, y que allí se encuentran disponibles todas las vacunas del calendario nacional, además de dosis específicas como la antigripal, la antitetánica, la contra hepatitis B, dengue y Covid-19. “Queremos concientizar que las enfermedades respiratorias no desaparecen en verano. La gripe, por ejemplo, sigue circulando y es fundamental vacunarse todos los años”, remarcó Gosne.

El funcionario señaló que la semana pasada se vacunaron entre 300 y 400 personas por día y que las dosis más demandadas en los últimos días fueron la antigripal y la contra el dengue.

Para recibir la vacuna, los interesados solo deben acercarse con su DNI. No se solicitan otros requisitos. “La respuesta de la gente es muy buena y esperamos que se siga sumando más población para estar protegida”, concluyó Gosne.