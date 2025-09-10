El integrante de la brigada, Hassen Gosne, explicó que el puesto funciona de lunes a viernes, de 9:00 a 12:30, y que allí se encuentran disponibles todas las vacunas del calendario nacional, además de dosis específicas como la antigripal, la antitetánica, la contra hepatitis B, dengue y Covid-19. “Queremos concientizar que las enfermedades respiratorias no desaparecen en verano. La gripe, por ejemplo, sigue circulando y es fundamental vacunarse todos los años”, remarcó Gosne.
El funcionario señaló que la semana pasada se vacunaron entre 300 y 400 personas por día y que las dosis más demandadas en los últimos días fueron la antigripal y la contra el dengue.
Para recibir la vacuna, los interesados solo deben acercarse con su DNI. No se solicitan otros requisitos. “La respuesta de la gente es muy buena y esperamos que se siga sumando más población para estar protegida”, concluyó Gosne.