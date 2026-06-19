El boleto urbano subirá a $1.700 desde el próximo lunes El Concejo Deliberante aprobó la actualización de la tarifa de colectivos, que implica un aumento del 36%. La intendenta Rossana Chahla confirmó que el nuevo valor comenzará a regir en los próximos días.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves la actualización de la tarifa del boleto urbano de colectivos. De esta manera, el pasaje pasará de $1.250 a $1.700, lo que representa un incremento del 36%.

La intendenta Rossana Chahla confirmó que la nueva tarifa comenzará a aplicarse a partir del próximo lunes para los usuarios del transporte público de pasajeros de la capital tucumana.

La sesión retomó un cuarto intermedio establecido el martes y tuvo como primer punto del orden del día el pedido presentado en abril por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), que solicitaba una actualización ante el aumento de los costos operativos del servicio.

El debate en el recinto fue extenso y estuvo marcado por cuestionamientos de distintos bloques. El presidente de la comisión de Transporte, el oficialista José María Franco, defendió el dictamen y señaló que la medida era necesaria para sostener el funcionamiento del sistema. “Nuestro sistema de transporte está en una situación terminal porque la gente no lo elige”, expresó.

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La votación terminó con un resultado ajustado: 9 votos a favor y 8 en contra. El presidente del Concejo, Fernando Juri, definió la aprobación con su voto desempate.

La iniciativa contó con el respaldo de los seis concejales del bloque peronista, además de los representantes de Acción Vecinal y Libres del Sur. En rechazo se pronunciaron los cuatro ediles radicales, Fuerza Republicana y el alfarismo. El concejal del PJ Gonzalo Carrillo Leito estuvo ausente con aviso.