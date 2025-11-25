El ciclo lectivo 2025 entra en su tramo final: balance y definiciones de la ministra Susana Montaldo A pocas semanas del cierre del ciclo lectivo, la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, realizó un balance del año escolar y confirmó las fechas clave para el cierre y el inicio del próximo ciclo. La funcionaria destacó la incorporación de más horas de clase, la regularidad del calendario y los avances en políticas de alfabetización.

Fecha de cierre y avances del 2025

Montaldo confirmó que las clases finalizarán el 19 de diciembre, cumpliendo con el cronograma previsto para este año. “Ha sido un buen año lectivo, estamos trabajando bien y ojalá podamos seguir así. Intentamos llegar a los 190 días de clases”, sostuvo la funcionaria al evaluar el desarrollo académico.

Uno de los puntos centrales del balance fue la implementación de la jornada extendida y completa en numerosas escuelas de la provincia, lo que permitió aumentar considerablemente las horas semanales de clase.

“Con la jornada extendida vamos a cumplir con una mayor cantidad de horas de la que establece la Secretaría de Educación”, resaltó la ministra, al subrayar el impacto positivo de este esquema en los aprendizajes y en la organización institucional de los establecimientos.

Mirada hacia 2026

De cara al próximo ciclo, Montaldo adelantó que las clases comenzarán el 2 de marzo. La planificación ya está en marcha y desde la cartera educativa buscan garantizar previsibilidad para escuelas, docentes y familias.

“Ya estamos mirando que el primer día de clases será el 2 de marzo”, señaló al confirmar que el calendario escolar 2026 se estructurará nuevamente con la meta de asegurar la mayor cantidad posible de días efectivos de clase.

Alfabetización y desafíos pendientes

La ministra también evaluó los avances del Plan Provincial de Alfabetización, que tuvo a lo largo del año múltiples instancias de capacitación docente y encuentros educativos en toda la provincia.

Sin embargo, advirtió que aún quedan desafíos pendientes, especialmente en torno a la convivencia escolar y el acompañamiento socioeducativo. “Son las sombras que tenemos todavía, pero estamos trabajando de manera conjunta con escuelas y familias para fortalecer los espacios de contención”, remarcó.

Un cierre ordenado y con proyección

Con un ciclo lectivo que se acerca a su final sin sobresaltos y con políticas de ampliación horaria ya afianzadas, desde Educación destacan que 2025 “fue un año de continuidad y consolidación”. El desafío inmediato será sostener este ritmo en 2026, en un contexto nacional marcado por debates sobre posibles reformas educativas.