Este miércoles los alumnos de sexto grado participarán en las Pruebas Aprender Este miércoles, cerca de 75.000 estudiantes de sexto grado de unas 20.300 escuelas de todo el país —entre ellos, 21.000 alumnos tucumanos de 720 instituciones— rendirán las Pruebas Aprender 2025, una evaluación nacional que busca conocer los logros de aprendizaje en Lengua y Matemática.

El operativo, de carácter censal y anónimo, se desarrollará en escuelas públicas y privadas, tanto urbanas como rurales, abarcando a la totalidad de los alumnos que cursan el último año del nivel primario.

En Tucumán, el Ministerio de Educación provincial, encabezado por Susana Montaldo, incorporó una novedad significativa: por primera vez, participarán niños con discapacidad, gracias a la elaboración de instrumentos de evaluación adaptados.

La directora de Planeamiento y Calidad Educativa, Analía Giménez, explicó que “el equipo curricular jurisdiccional trabajó junto con la Dirección de Educación Especial para diseñar pruebas con configuraciones de apoyo adecuadas, garantizando así la inclusión de todos los estudiantes”.

Antes del operativo, se realizó una capacitación virtual destinada a las maestras de apoyo que acompañan a los alumnos con discapacidad en escuelas comunes, con el objetivo de explicar la modalidad de la evaluación.

Giménez aclaró que las pruebas adaptadas serán evaluadas por el Ministerio de Educación de Tucumán, mientras que el resto de los resultados se enviará al Ministerio de Capital Humano de la Nación.

MIRA TAMBIÉN Se reanudó el servicio del Tren Sarmiento luego del descarrilamiento

Además, los estudiantes completarán un cuestionario de contexto, que permitirá relevar información sobre el entorno educativo y las condiciones de aprendizaje. También docentes y directivos de las escuelas involucradas responderán formularios similares.

Las Pruebas Aprender forman parte del dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes, cuyo propósito es generar evidencia que contribuya al análisis y a la toma de decisiones orientadas a fortalecer la calidad educativa y garantizar el derecho a aprender en todo el país.