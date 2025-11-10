Los 10 cambios que proponen los adolescentes tucumanos para transformar la secundaria Más de 300 estudiantes de distintas escuelas de Tucumán debatieron sobre la escuela que desean: una secundaria con más participación, nuevas formas de aprender y mayor acompañamiento emocional. Estas son las principales propuestas que surgieron del encuentro.

1️⃣ Nuevos modos de aprendizaje

Mariana (15) y Santiago (17) propusieron reemplazar las clases tradicionales por proyectos grupales, debates e investigación, donde los alumnos tengan voz activa. También pidieron talleres de oratoria y evaluaciones menos rígidas.

2️⃣ Tecnología con equilibrio

Isabel (14) pidió que la inteligencia artificial sea una herramienta y no el único recurso, y sugirió incluir un taller de psicología para hablar de emociones y bienestar.

3️⃣ Escuelas seguras y educación financiera

Florencia (16) reclamó más confianza entre docentes y alumnos, espacios donde todos se sientan seguros y contenidos sobre manejo del dinero.

4️⃣ Más opciones en escuelas técnicas

Octavio (17) propuso ampliar las especialidades dentro de las técnicas (por ejemplo, Finanzas o Programación) y sumar materias de Humanidades y Ciencias Naturales.

5️⃣ Respeto y contención

Alan (16) pidió mejores condiciones edilicias y más empatía entre compañeros: “La escuela debe ser un lugar cómodo y respetuoso para todos”.

6️⃣ Apoyo psicológico para todos

Santiago (16) reclamó acompañamiento psicológico tanto para alumnos como para docentes, para fortalecer la convivencia escolar.

7️⃣ Contenidos actualizados y voz estudiantil

Facundo (17) propuso incluir temas de actualidad política y social, y que las escuelas escuchen más la opinión de los alumnos.

8️⃣ Más espacios de diálogo

Clara (17) y Victoria (15) coincidieron en que faltan charlas y capacitaciones que promuevan el respeto mutuo. Pidieron debatir sin tabúes sobre acoso, salud mental y violencia escolar.

9️⃣ Comprender los cambios sociales

Milena (17) sugirió incorporar Antropología para analizar la sociedad actual y fomentar el pensamiento crítico.

🔟 Nivelar hacia arriba

Maira (17) pidió evitar que se “baje el nivel educativo” por falta de recursos. Propuso crear equipos interdisciplinarios que acompañen a cada estudiante y garanticen igualdad de oportunidades.

Los jóvenes coincidieron en un mensaje claro: la escuela debe escuchar más, enseñar mejor y acompañar de verdad.