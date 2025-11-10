1️⃣ Nuevos modos de aprendizaje
Mariana (15) y Santiago (17) propusieron reemplazar las clases tradicionales por proyectos grupales, debates e investigación, donde los alumnos tengan voz activa. También pidieron talleres de oratoria y evaluaciones menos rígidas.
2️⃣ Tecnología con equilibrio
Isabel (14) pidió que la inteligencia artificial sea una herramienta y no el único recurso, y sugirió incluir un taller de psicología para hablar de emociones y bienestar.
3️⃣ Escuelas seguras y educación financiera
Florencia (16) reclamó más confianza entre docentes y alumnos, espacios donde todos se sientan seguros y contenidos sobre manejo del dinero.
4️⃣ Más opciones en escuelas técnicas
Octavio (17) propuso ampliar las especialidades dentro de las técnicas (por ejemplo, Finanzas o Programación) y sumar materias de Humanidades y Ciencias Naturales.
5️⃣ Respeto y contención
Alan (16) pidió mejores condiciones edilicias y más empatía entre compañeros: “La escuela debe ser un lugar cómodo y respetuoso para todos”.
6️⃣ Apoyo psicológico para todos
Santiago (16) reclamó acompañamiento psicológico tanto para alumnos como para docentes, para fortalecer la convivencia escolar.
7️⃣ Contenidos actualizados y voz estudiantil
Facundo (17) propuso incluir temas de actualidad política y social, y que las escuelas escuchen más la opinión de los alumnos.
8️⃣ Más espacios de diálogo
Clara (17) y Victoria (15) coincidieron en que faltan charlas y capacitaciones que promuevan el respeto mutuo. Pidieron debatir sin tabúes sobre acoso, salud mental y violencia escolar.
9️⃣ Comprender los cambios sociales
Milena (17) sugirió incorporar Antropología para analizar la sociedad actual y fomentar el pensamiento crítico.
🔟 Nivelar hacia arriba
Maira (17) pidió evitar que se “baje el nivel educativo” por falta de recursos. Propuso crear equipos interdisciplinarios que acompañen a cada estudiante y garanticen igualdad de oportunidades.
Los jóvenes coincidieron en un mensaje claro: la escuela debe escuchar más, enseñar mejor y acompañar de verdad.