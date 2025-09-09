El clima empieza a mostrar señales de primavera en Tucumán El Observador Meteorológico, Cristofer Brito, adelantó cómo se presentará el tiempo en la provincia durante los próximos días.

Para este martes 9 de septiembre se espera una jornada con cielo despejado, temperaturas que oscilarán entre los 10° de mínima y los 28° de máxima, humedad del 55 %, presión de 965.6 hPa, viento del norte a 17 km/h y una visibilidad de 5 km.

Brito destacó que “la primavera empieza a sentirse en el ambiente” debido al aumento de las temperaturas. Este miércoles 10 se prevé un ascenso marcado, con picos de hasta 33°, lo que traerá “mucho calor a la provincia”.

Sin embargo, en la madrugada del jueves ingresará un frente frío leve que hará rotar los vientos al sur y provocará un descenso momentáneo: la máxima rondará los 25°. El viernes, con la vuelta de los vientos del norte, las marcas térmicas volverán a subir hasta los 28°.

De cara al fin de semana, no se esperan lluvias y las máximas se mantendrán entre 27° y 29°, consolidando el anticipo primaveral en Tucumán.