En esta segunda semana de agosto, el buen tiempo sigue predominando en Tucumán, con cielos despejados o apenas nublados. Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar: desde este miércoles 13, la nubosidad irá en aumento de forma paulatina, pasando de cielos claros a parcialmente nublados, aunque con temperaturas agradables.
Para esta jornada, se prevé una temperatura máxima de entre 24° y 26°, y mínimas cercanas a los 10°. La humedad será del 71%, la presión atmosférica de 959,4 hPa, el viento soplará del noroeste a 13 km/h y la visibilidad rondará los 7 km.
Pronóstico extendido
-
Jueves 14: ingreso de un leve frente frío que provocará algo de inestabilidad y lloviznas aisladas, especialmente en zonas de pedemonte. Máxima de 16°.
-
Viernes 15: persistirán las precipitaciones aisladas, con mínimas entre 11° y 13° y máximas de 15° a 17°. No en todas las localidades se registrarán lluvias.
-
Sábado 16: lloviznas matinales y posterior mejoramiento. Máxima de 18°.
-
Domingo 17: cielo parcialmente nublado, sin lluvias, con máximas cercanas a 20°.
“El fin de semana será mayormente bueno, salvo el sábado a la mañana con algunas lloviznas. Agosto sigue mostrando un comportamiento climático cambiante”, concluyó Brito.