En esta segunda semana de agosto, el buen tiempo sigue predominando en Tucumán, con cielos despejados o apenas nublados. Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar: desde este miércoles 13, la nubosidad irá en aumento de forma paulatina, pasando de cielos claros a parcialmente nublados, aunque con temperaturas agradables.

Para esta jornada, se prevé una temperatura máxima de entre 24° y 26°, y mínimas cercanas a los 10°. La humedad será del 71%, la presión atmosférica de 959,4 hPa, el viento soplará del noroeste a 13 km/h y la visibilidad rondará los 7 km.

Pronóstico extendido

“El fin de semana será mayormente bueno, salvo el sábado a la mañana con algunas lloviznas. Agosto sigue mostrando un comportamiento climático cambiante”, concluyó Brito.

Pronostico Tiempo Tucumán

