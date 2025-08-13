Desde este miércoles aumentará gradualmente la nubosidad en Tucumán El Observador Meteorológico, Cristofer Brito, adelantó el pronóstico del tiempo para la provincia hasta el domingo 17 de agosto.

En esta segunda semana de agosto, el buen tiempo sigue predominando en Tucumán, con cielos despejados o apenas nublados. Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar: desde este miércoles 13, la nubosidad irá en aumento de forma paulatina, pasando de cielos claros a parcialmente nublados, aunque con temperaturas agradables.

Para esta jornada, se prevé una temperatura máxima de entre 24° y 26°, y mínimas cercanas a los 10°. La humedad será del 71%, la presión atmosférica de 959,4 hPa, el viento soplará del noroeste a 13 km/h y la visibilidad rondará los 7 km.

Pronóstico extendido

Jueves 14 : ingreso de un leve frente frío que provocará algo de inestabilidad y lloviznas aisladas, especialmente en zonas de pedemonte. Máxima de 16°.

Viernes 15 : persistirán las precipitaciones aisladas, con mínimas entre 11° y 13° y máximas de 15° a 17°. No en todas las localidades se registrarán lluvias.

Sábado 16 : lloviznas matinales y posterior mejoramiento. Máxima de 18°.

Domingo 17: cielo parcialmente nublado, sin lluvias, con máximas cercanas a 20°.

“El fin de semana será mayormente bueno, salvo el sábado a la mañana con algunas lloviznas. Agosto sigue mostrando un comportamiento climático cambiante”, concluyó Brito.