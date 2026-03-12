El clima no da tregua: anuncian nuevas lluvias y alerta por tormentas en Tucumán El meteorólogo Jorge Noriega explicó que una masa de aire húmedo e inestable permanece sobre Tucumán y favorece la formación de tormentas aisladas. Se esperan precipitaciones durante los próximos días y un empeoramiento hacia el inicio de la próxima semana.

Las condiciones meteorológicas continúan inestables en Tucumán debido a la presencia de una masa de aire húmedo que permanece sobre la provincia y favorece la rápida formación de tormentas.

Según explicó el meteorólogo Jorge Noriega, en las últimas horas ya se registraron precipitaciones en distintos puntos del territorio, especialmente en zonas del pedemonte como Yerba Buena, mientras que en el sur provincial, particularmente en La Madrid, las lluvias continúan afectando a la región.

El especialista indicó que este aire húmedo e inestable seguirá presente durante este jueves y también el viernes, por lo que se mantendrán las precipitaciones y tormentas de manera aislada. Estas tormentas se activan principalmente en zonas de montaña, lo que genera preocupación porque incrementan el caudal de ríos de régimen pluvial que nacen en altura, como el río Tipa.

De cara al fin de semana, el panorama podría complicarse aún más. Noriega anticipó que el sábado aumentará la inestabilidad y se prevén precipitaciones más generalizadas en toda la provincia. Hacia la noche se espera el ingreso de una alerta amarilla por tormentas, con probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos.

Para el domingo, en cambio, se prevé una leve mejoría con una jornada más estable, aunque con abundante nubosidad y cielo mayormente cubierto.

Sin embargo, el pronóstico a mediano plazo no es alentador. El lunes podrían registrarse nuevamente precipitaciones aisladas, mientras que el martes y miércoles de la próxima semana se espera un nuevo agravamiento de las condiciones del tiempo en toda la provincia, especialmente en el sur.

De acuerdo con Noriega, los acumulados de lluvia previstos para esos días podrían ser importantes y generar complicaciones, en un contexto en el que varias zonas de la provincia ya vienen afectadas por las lluvias de los últimos días.